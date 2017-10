Krujoski largará desde el noveno lugar en Oberá

El piloto correntino había tenidos una buena primera tanda de entrenamientois, en la que terminó sexto, pero en el momento de la salida para el segundo turno, se rompió un elemento de la transmisión y no pudo salir a la pista, quedando trunca la posibilidad de tener una mejor clasificiación.

Hoy se disputará la carrera final del Top Race V6 en el autódromo Ciudad de Oberá, en Misiones. La competencia será válida por la décima fecha del campeonato, y el piloto correntino Humberto Krujoski largará desde el noveno lugar. El correntino había realizado un buen trabajo en la primera etapa de los entrenamientos logrando colocar el auto, que es preparado por el equipo SDE Competición en el sexto lugar, pero en el momento de la largada de la segunda prueba, se rompió un elemento de la transmisión y no pudo salir a pista, por lo que quedó clasificado en décimo lugar.



Luego de la clasificación se le retiraron los tiempos a Matías Rodríguez por técnica ya que su unidad no cumplía con la altura permitida. Por esta razón el piloto de San Isidro largará desde la última posición y no en la novena ubicación como había clasificado, quedando ese lugar de la grilla para Humberto Krujoski. “Lamentablemente, después de haber realizado un buen trabajo en la primera etapa de entrenamientos, unos instantes antes de salir nuevamente a pista se rompió una parte de la transmisión y no pude largar, por lo que quedé en la décima posición para la final de mañana (por hoy)” explicó el correntino.



“Más allá de esto, junto al equipo tenemos buenas expectativas porque sabemos que contamos con un buen auto, pese al elemento que se rompió. El estado del tiempo es bueno después de las lluvias del viernes, y para la carrera el pronóstico indica que habrá cielo despejado. Además descalificaron a un piloto (Matías Rodríguez) por una cuestión técnica, y por eso seré yo quien salga desde el noveno puesto” agregó.



En tanto que el arrecifeño Agustín Canapino,con Mercedes, alcanzó hoy su 41ª pole position en el Top Race V6. Canapino, séxtuple monarca de la categoría, estableció un tiempo de 1m. 55s. 905/1000 para transitar el circuito misionero, que tiene una extensión de 4.380 metros y fue secundado por el lobense Mariano Altuna (Cruze). Luego se encolumnaron el bonaerense Diego Azar, el cordobés Ricardo Risatti y el arrecifeño Luis José Di Palma, los tres con Mercedes, y el cordobés Franco Girolami (Mitsubishi). Hoy, a las 11.15, se largará la final del TR Series, a las 12.25 la carrera A del TR V6 y a las 15.15 la competencia B del TR V6.



