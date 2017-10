Una falla del auto privó a Krujoski de una buena actuación

En el autódromo ciudad de Oberá, en Misiones, se disputó la décima fecha del Top Race V6, en la que el piloto correntino Humberto Krujoski no pudo tener una buena actuación debido a fallas que se presentaron en el auto.

Para la primera carrera el vehículo de Krujoski tuvo un problema de configuración que no permitió andar a buena velocidad. En tanto que en la segunda final se quedó sin combustible, por lo que el correntino finalizó en la 17° y 16° posición en la final 1 y 2, respectivamente. Estas complicaciones no Hacen que Krujoski ni el equipo bajen los brazos, ya que ni bien finalizó la actividad los ingenieros de SDE Competición están analizando el motivo de las fallas, principalmente averiguar el motivo del exceso de consumo de combustible de la máquina.



“El balance no es bueno porque no tuvimos un auto confiable. En la primera final hubo un problema en la configuración del auto, y en la segunda el vehículo se quedó sin combustible. Estamos trabajando para detectar cuales fueron las causas de estas fallas, principalmente lo que hizo que el auto consuma más nafta de lo debido que derivó en que nos quedemos sin combustible” comentó el correntino.



“Vamos a intensificar la tarea de cara a la próxima carrera del calendario que será el 12 de noviembre en La Plata. Tenemos que analizar en la semana cuales son los puntos a atacar para volver a tener un auto competitivo y más que nada confiable, que nos permita ir por el triunfo en las dos carreras que quedan” agregó. Si bien Krujoski no estuvo al ciento por ciento físicamente, ya que estuvo afectado por una gripe que debido al intenso calor no le permitió sentirse cómodo, el correntino aseguró que “no esto no influyó de ninguna manera en el resulado, pero sí me generó cierta incomodidad”.



TRIUNFOS DE CANAPINO Y ROSSI



El arrecifeño Agustín Canapino, con Mercedes, y el bonaerense Matías Rossi, con Toyota, ganaron hoy las dos pruebas del Top Race V6, que por la décima fecha del torneo de la categoría se corrieron en Oberá, Misiones. La primera carrera, a 30 minutos al trazado de 4.380 metros de extensión, fue para Canapino (Mercedes), que tuvo como escoltas al Lobense Mariano Altuna (Cruze), y al bonaerense Diego Azar (Mercedes). La segunda competencia, a 40 minutos, la ganó el de Del Viso, Matías Rossi (Toyota), y luego arribaron el cordobés Franco Girolami (Mitsubishi), y el cordobés Ricardo Risatti (Merceces).



