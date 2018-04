Krujoski terminó décimo en Concordia

El piloto correntino Humberto Krujoski logró mantenerse entre diez mejores en la carrera de Concordia, y consiguió sumar para tabla de posiciones. El ganador de la prueba fue Agustín Canapino.

Este domingo se disputó la tercera fecha del campeonato de Top Race V6 en el autódromo de Concordia, Entre Ríos, competencia en la que el piloto correntino Humberto Krujoski, en líneas generales, hizo una buena largada, y finalizó en la décima posición. En una carrera dura, Krujoski que partió noveno, tuvo una buena largada y superó a Diego Ciantini para ubicarse octavo. Luego hubo un par de soces con autos de adelante y puso ganar algunas posiciones más llegando al quinto puesto.



Pero en una de las chicanas, el correntino golpeó uno de los pianos, el auto se desalineó y le dio la sensación de que se pinchó un neumático, por lo que cuidó el vehículo y allí perdió tres posiciones. En el ingreso al boxes el equipo del SDE Competición realizó una buena carga de combustible al auto de Krujoski, que volvió a pista, y beneficiado por el ingreso del auto de seguridad, rápidamente recuperó el quinto lugar.



El correntino, que estaba realizando una gran carrera, vio la posibilidad de ir por el cuarto puesto pero hubo un pequeño exceso y el auto que ya venía bastante desgastado a esa altura de la carrera, le hizo hacer un trompo. Krujoski logró controlar el vehículo, volver a competencia y finalizar en el décimo lugar.



“Fue una carrera dura. Hicimos una buena largada. Nos posicionamos en el quinto lugar pero en una chicana golpeé uno de los pianos y me pareció que pinché un neumático. Esa situación me obligó a ser cuidadoso y allí me superaron tres autos, pero tras el ingreso a boxes pude recuperar el quinto lugar porque me vi beneficiado por el ingreso del auto de seguridad. Cuando intenté ir por el cuarto puesto, el auto que ya venía desgastado me hizo realizar un trompo. Me pude rehacer y terminar dentro de los diez y sumar para la tabla” explicó Krujoski. “El auto mejoró pero aún le falta un montón, por eso en la semana debemos replantearnos como seguir” agregó que correntino, que agradeció el apoyo de sus sponsors: Lotería Correntina, Pastas Ale, Previsora del Paraná, Ersa y Gobierno de la Provincia de Corrientes.



GANÓ CANAPINO



El arrecifeño Agustín Canapino, con Mercedes, ganó este domingo en la tercera fecha del campeonato de Top Race. Tras la hora de competencia, más una vuelta, al trazado de 4.700 metros de cuerda, Canapino superó a Matís Rodríguez , y a Franco Girolami, los dos conMitsubishi.



