Krujoski: "San Juan es uno de los circuitos más intensos"

El piloto correntino, que encara su segunda temporada en el TopRace junto al SDE Competición, opinó sobre el autódromo ‘Eduardo Copello’, que recibirá la cuarta fecha del campeonato.

Humberto Krujoski se prepara para la próxima fecha del TopRace, que se disputará el 11, 12 y 13 de mayo en el autódromo ‘Eduardo Copello’ de San Juan, popularmente llamado ‘El Zonda’. El correntino, piloto del Chevrolet Cruze #19 del SDE Competición, expresó su visión sobre el célebre circuito.



“San Juan es uno de los circuitos más lindos, y de los más intensos que vamos a tener en el calendario. Exige al máximo, el trazado en sí mismo lo hace. Tener los paredones y la montaña tan cerca hace que tenga mucha sensación de velocidad, el viento cambia y eso le da variables”, manifestó.



En cuanto a la vuelta en el ‘Zonda’, describió: “La primera sección es con una ‘S’ muy veloz, una chicana, el ‘Rulo’… no es fácil ver sobrepasos ahí, pero es un lugar intenso. Después de la curva de la famosa maniobra de Silva y Traverso en 2001 se puede generar un sobrepaso, dado que en la horquilla que viene para cerrar la vuelta se puede concretar”. “No sólo el piloto tiene que estar bien, la puesta a punto también debe ser perfecta, ya que ahí no hay lugar para el error”, explicó además sobre la clave para lograr un buen desempeño en el desafiante trazado sanjuanino.



Por último, concluyó: “En San Juan va a ganar siempre el que tenga el auto más contundente y el que cometa menos errores, lo que te predispone de otra manera es la tensión que genera, es muy intenso. En toda la vuelta no hay un lugar donde podés decir 'si acá me despisto no pasa nada'. En cada curva hay un compromiso, vas entre el bien y el mal. Pisás en falso y podés lastimar el auto, una rueda... vas con la misma mentalidad de siempre, pero tiene una tensión especial".



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes