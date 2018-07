Krujoski: "El objetivo es luchar por los primeros lugares"

El piloto correntino reconoció que está preocupado por los resultados que no llegan en la presente temporada, en la cual el equipo decidió el cambio de un referente técnico. En el autódromo internacional de Termas de Río Hondo se disputarán dos finales: una este sábado y la otra el domingo 8, cuando correrán dos categorías juntas.

El inicio de la temporada 2018 en el Top Race está lejos de lo pretendido por Humberto Krujoski junto con el SDE Competición. En cinco fechas, el correntino acumuló 4 puntos mientras que el líder del torneo, Agustín Canapino, reúne 81. “El año pasado habíamos tenino un muy buen desempeño. Habíamos avanzado un montón y en el 2018 el equipo perdió a uno de los referentes técnicos, específicamente a la persona que trabaja en la puesta a punto de los autos y nos costó encontrar el recambio”, argumentó Krujoski.

Durante la primera fecha del certamen, la escudería santiagueña decidió dar de baja a Claudio Pfening, uno de los asesores externos. “Se trata de un ingeniero que tenía muchos años en el equipo, que conocía a los mecánicos y todos los pormenores dentro de la escudería. La persona que vino, hace dos o tres carreras, tiene que hacer todo este camino de nuevo y eso lleva un tiempo. En el medio, nosotros los pilotos, que somos las caras visibles somos los que quedamos expuestos a los buenos o malos resultados”, agregó.

“Eso se paga muy caro en un nivel de competencia muy exigente como el automovilismo argentino que es sumamente profesional. Estamos hablando de que no estamos a dos segundos de la punta, estamos a una o dos décimas que te llevan a clasificar del segundo o tercer lugar al doce o trece”, remarcó en declaraciones realizadas el programa “Era por abajo” en Radio Unne.

Luego dejó en claro cómo vive este momento. “Como deportista estoy algo molesto con el equipo por esta situación. De ánimo estoy algo preocupado, yo trato de hacer mi trabajo de la mejor manera con la preparación que corresponde para cada carrera, como siempre. Nosotros necesitamos que los resultados lleguen ayer, no mañana. Esa es la realidad y lo que sentimos desde adentro, por eso es que estamos con algo de bronca”. Sin embargo, no pierde el optimismo de cara a lo que viene. “Falta un poquito, pero eso cuesta mucho trabajo. Cuando un área no funciona bien, arrastra a todo el grupo por eso hay que recuperar la confianza. Venimos mejorando, pero esto lleva su tiempo y es lo que no tenemos en estos momentos. Ya vamos a salir adelante, capitalizando estas situaciones”.



Doble fecha



El fin de semana será especial para la categoría dado que se disputarán dos finales (sexta y séptima fecha) en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo donde el SDE tiene su búnker. “Vamos a correr prácticamente de local. Vamos a tener un duro trabajo dado que está muy competitiva la categoría y el equipo está atravesando un momento muy especial, con un poquito de dificultad para acomodar el auto en cada carrera, pero siempre trabajando con todo lo que tenemos, pero los resultados no nos acompañan aún”. El correntino comentó que “será una fecha doble; por lo tanto, vamos a tener la chance de sumar buenos puntos si todo funciona bien para acomodarnos mejor en la tabla de posiciones y principalmente en lo anímico para todo el grupo”.



“El día viernes ya será la primera clasificación para la final del sábado que será de larga duración(45 minutos + una vuelta). En tanto que el mismo sábado, antes de la carrera (prevista para las 17.10) habrá otra clasificación para la final del domingo que será con la particularidad de salir a pista las dos categorías juntas, es decir, estaremos los del Top Race y los del Top Race Series, que son autos de menor potencia”.



Sobre el particular, Krujoski anticipó que “serán casi cincuenta autos en pista, habrá muchos sobrepasos, con situaciones de riesgo por la diferencia de potencia entre los autos. La tensión será diferente porque te podés encontrar con un auto que viene más despacio, pero no tiene porqué dejarte pasar porque hace su propia carrera pensando en su categoría. En todo ese mix puede darse un toque innecesario o un error, por lo tanto, será una carrera con muchos matices”.



Con la intención de conseguir mejores resultados, “hicimos un cambios que pensamos pueden funcionar. Una nueva configuración del auto que, por unas pruebas de simulación que se hicieron, creemos que podemos tener un buen funcionamiento. No sé si vamos a poder ir a ganar, pero sería importante estar en el podio. El objetivo es luchar por los primeros lugares como lo hicimos el año pasado”. Por último, Krujoski reiteró y alertó: “Tenemos más chances de sumar puntos en dos días, pero hay que estar muy atentos para tomar la decisión correcta en el momento justo”.



