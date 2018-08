Salta tuvo sabor agridulce para Krujoski

Si bien el auto de Humberto Krujoski mostró mejoría después de un sábado para el olvido, la segunda competencia de fin de semana arrojó sensaciones encontradas para el piloto correntino.

El Top Race disputó este domingo su segunda final del fin de semana, en el autódromo de Salta. Después de haber largado en el puesto decimonoveno, el piloto correntino Humberto Krujoski pudo realizar buenas maniobras que le permitieron ganar tres posiciones para finalizar la carrera en el decimosexto lugar.



El Chevrolet Cruze que conduce el correntino lució mejor que en la jornada sabatina, pero el piloto no pudo hacer mucho en un circuito difícil que no permite sobrepasos. Sin embargo mostrando sus habilidades, Krujoski logró superar autos, ganar tres lugares y ubicarse decimosexto, ubicación que sostuvo hasta el final de la prueba.



“Me queda un sabor agridulce porque después de haber finalizado octavo en la clasificación del viernes, para la jornada del sábado se introdujeron algunas cuestiones que no funcionaron como esperábamos y el auto perdió rendimiento. Pasó lo mismo con mi compañero de equipo Mariano Altuna y ninguno de los dos pudimos tener una buena performance” comentó Krujoski.



“Es una pena no haber podido sumar puntos el domingo pero tengo sensaciones encontradas, ya que el sábado fui el piloto que realizó la vuelta más veloz, y ese récord de vuelta derivó en que pueda sumar un punto. Además el auto mejoró pero no lo pudimos demostrar. Queda un sabor agridulce al saber que encontramos el camino pero no lo pudimos exhibirlo, pero hay que seguir trabajando” sentenció Krujoski, al tiempo que agradeció el apoyo “del público correntino de mis sponsors: Previsora de Paraná, Lotería Correntina, Pastas Ale, Gobierno de Corrientes y Ersa”.



VICTORIA DE GIROLAMI



Franco Girolami dominó de principio a fin la competencia de la categoría espectáculo en Salta. Lo acompañaron en el podio Agustín Canapino y Matías Rossi. En el campeonato, Franco Girolami es el nuevo líder con 120 unidades, seguido por Canapino con 118 y Rossi con 104. La próxima fecha será el 16 de septiembre en el autódromo de Buenos Aires con la “Carrera del Año”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes