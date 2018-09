Krujoski invitado para las 100 millas de Alta Gracia

El piloto correntino Humberto Krujoski será protagonista este fin de semana de la octava fecha del TC 2000, compartiendo butaca con Juan Manuel Sapac.

Todo listo para que se corra la octava fecha del año del TC2000 que se disputará en el Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, con la particularidad de la presencia de pilotos invitados. Una vez más, la categoría realizará las "100 Millas" con invitados de primer nivel del automovilismo argentino.

El piloto correntino Humberto Krujoski participará de la competencia y por ello este viernes saldrá con destino a la ciudad de Alta Gracia para mantener contacto con el equipo Citroen, estructura para que competirá compartiendo butaca con Juan Manuel Sapac. “Estoy muy contento por esta invitación del equipo Citroen para ser parte de esta exigente prueba. Voy con todas las expectativas de poder realizar un bien trabajo y devolver con resultados la confianza que depositaron en mí” comentó Krujoski.



“Es muy importante para mí que me hayan tenido en cuenta. Mas para una época en la que los buenos resultados deportivos no me acompañan. Esto significa que Citroen advierte que los malos resultados pasan por otros factores y no por lo conductivo. Siento que es un reconocimiento y lo tomo con mucha alegría” agregó el correntino. En 2016, la edición quedó en manos de la dupla Juan Ángel Rosso y Fabián Yannantuoni mientras que en 2017 el binomio conformado por Hanna Abdallah y Matías Muñoz Marchesi se subió a lo más alto del podio en las "100 Millas".



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes