“En Buenos Aires necesito un buen resultado y el equipo también”

El piloto correntino Humberto Krujoski llega a Capital Federal con un gran antecedente. Subió al podio el año pasado y ahora precisa un buen resultado.

No ha si­do el cam­pe­o­na­to ima­gi­na­do por Hum­ber­to Kru­jos­ki en Top Ra­ce. La fal­ta de re­sul­ta­dos con­tun­den­tes lo mar­gi­nó de la pe­lea por ca­rre­ras y tam­bién sin po­der su­mar prác­ti­ca­men­te pun­tos pa­ra el cam­pe­o­na­to. Aho­ra re­plan­tea la úl­ti­ma su par­ti­ci­pa­ción con cam­bios pro­fun­dos ya pen­san­do en el año que vie­ne.



El co­men­ta­rio de Hum­ber­to Kru­jos­ki no sor­pren­de, le ha fal­ta­do pro­ta­go­nis­mo es­te año y dis­pa­ra: “Ve­ni­mos com­pli­ca­dos, in­clu­so en la úl­ti­ma ca­rre­ra lle­ga­mos con­fun­di­dos. Es­pe­rá­ba­mos con la vic­to­ria de Ma­ria­no (Al­tu­na) en Ter­mas, ha­ber en­con­tra­do un ca­mi­no pe­ro en Sal­ta vol­vi­mos a an­dar un po­co en la “os­cu­ri­dad”. Tan­to Al­tu­na co­mo yo no pu­di­mos cla­si­fi­car bien y su­ma­do a que en Sal­ta no se pue­de avan­zar, se com­pli­có. Nos ha que­da­do una sen­sa­ción muy ex­tra­ña lue­go de la úl­ti­ma fe­cha”.



En lo in­me­dia­to quie­re cam­biar la his­to­ria y pen­san­do en la Ca­rre­ra del Año agre­ga: “Va­mos a Bue­nos Ai­res con la ne­ce­si­dad cla­ra de re­ver­tir es­ta si­tua­ción, el fin de se­ma­na se co­rre en un cir­cui­to que co­noz­co muy bien, el año pa­sa­do an­du­vi­mos muy bien e hi­ci­mos po­dio. Ne­ce­si­to un buen re­sul­ta­do y el equi­po tam­bién. En mi ca­so, vol­ver a los pri­me­ros pla­nos. Va­mos a afron­tar es­ta fe­cha con al­go di­fe­ren­te en lo téc­ni­co, por lo me­nos en mi au­to quie­ro pro­bar al­go bas­tan­te dis­tin­to. Es­tas úl­ti­mas ca­rre­ras uti­li­zar­las pa­ra mar­car un ca­mi­no di­fe­ren­te y vol­ver a ser com­pe­ti­ti­vos an­te el avan­ce pro­ba­do de la ca­te­go­rí­a”.



Fi­nal­men­te, y an­te es­ta al­ter­na­ti­va que pro­po­ne Kru­jos­ki en su au­to pa­ra la par­te fi­nal del cam­pe­o­na­to, tie­ne for­ma­da una idea de los mo­ti­vos que lo com­pli­ca­ron: “Creo que cla­ra­men­te la sa­li­da de Clau­dio Pfe­ning de la es­truc­tu­ra nos de­jó en una si­tua­ción de re­or­ga­ni­za­ción que nos cos­tó re­ver­tir. Es ló­gi­co que eso ocu­rra y tam­bién es na­tu­ral que lle­ve un tiem­po vol­ver a or­ga­ni­zar­nos. Es­ta­mos en esa eta­pa, a cual­quier es­truc­tu­ra le pa­sa­ría lo mis­mo”.

Mo­to­res en mar­cha



Se vie­ne “La Ca­rre­ra del Año”. El even­to más im­por­tan­te que ten­drá en la tem­po­ra­da del au­to­mo­vi­lis­mo ar­gen­ti­no se ace­ra y es­te fin de se­ma­na el au­tó­dro­mo “Os­car y Juan Gál­vez” se vis­te de fies­ta pa­ra re­ci­bir al Top Ra­ce, Top Ra­ce Se­ries y Top Ra­ce Ju­nior jun­to a los pe­sos pe­sa­dos de la Co­pa Truck que des­de Bra­sil tra­en to­da la po­ten­cia y el ru­gir de sus ca­mio­nes sien­do es­ta la pri­me­ra vez que la ca­te­go­ría com­pi­te fue­ra del pa­ís.



La Co­pa Truck dis­pu­ta­rá la Co­pa MER­CO­SUR que in­vo­lu­cra a la fe­cha en nues­tro pa­ís y pos­te­rior­men­te se tras­la­da­rán a la Re­pú­bli­ca Orien­tal del Uru­guay pa­ra dar­le con­ti­nui­dad al tor­neo en la ciu­dad de Ri­ve­ra ce­rran­do su pri­me­ra par­te del tor­neo pa­ra de­fi­nir la tem­po­ra­da en la úl­ti­ma fe­cha en Cu­ri­ti­ba. El Top Ra­ce ten­drá una ca­rre­ra de lar­ga du­ra­ción de 55 mi­nu­tos más una vuel­ta mien­tras que el Top Ra­ce Se­ries y el Top Ra­ce Ju­nior co­rre­rán jun­tos co­mo ocu­rrió en una de las com­pe­ten­cias en Ter­mas de Río Hon­do.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes