El objetivo de Krujoski en 2019, "volver a los primeros puestos"

Humberto Krujoski disputó en 2018 su segunda temporada completa en el SDE Competición como integrante del equipo de TopRace. El experimentado piloto correntino supo atravesar tempestades y se armó de voluntad para superar un año con el paso cambiado.

- ¿Qué balance se puede hacer de 2018 en el equipo?

Considerando la transición del equipo no fue el esperado para mí, tampoco por el equipo ni sus integrantes. Pero luego de los movimientos en el aspecto técnico era esperable, siempre toma tiempo terminar de encontrar el rumbo.



- ¿Como tomaste los cambios técnicos que hubo?

En el transcurso del año hubo que trabajar duro para encontrar un funcionamiento parejo, en un aprendizaje y desarrollo como éste, donde todo se acomoda con tiempo. En algunas carreras anduvimos mucho mejor que en otras.



- ¿En lo personal, qué fin de semana de 2018 podés rescatar en TopRace?

Me gustó como corrí en varias carreras, me parece que entregué todo en cada fin de semana, pero me sentí bien con el trabajo en La Plata. La estrategia estaba saliendo bien en La Plata, una pinchadura me complicó, pero podía incluso ganar la carrera. También hubo un buen fin de semana en Mendoza.



- ¿Qué crees que hizo que la categoría sea tan pareja en general este año?

Es pareja de por sí, los reglamentos no se cambian, es el segundo año con estos neumáticos Dunlop y los equipos encontraron un techo, hay dos que se destacaron, el resto quedaron un escalón por debajo.



- ¿Cuáles son tus objetivos en 2019?

Para la próxima temporada sería bueno poder solucionar las cuestiones presupuestarias para poder continuar. Me gustaría seguir y volver a los primeros puestos.



El horizonte de Krujoski es el buen rendimiento de 2017, año en el que peleó constantemente por puestos de podio. Ahora se preparará en pretemporada, para ir en busca de la redención en 2019 y volver a los primeros planos.



