Krujoski busca la oportunidad en el TC Pista

El piloto correntino se encuentra trabajando para concretar su desembarco en la categoría telonera del turismo carretera. Hay diferentes interesados en que esta chance se concrete próximamente. Ya cuenta con la licencia para competir.

Des­pués de un 2018 en el que no lo­gró el pro­ta­go­nis­mo de­se­a­do en el Top Ra­ce V6, el pi­lo­to co­rren­ti­no Hum­ber­to Kru­jos­ki pre­pa­ra to­do pa­ra vol­ver a los pri­me­ros pla­nos en 2019. Pe­ro su ob­je­ti­vo no es­tá so­la­men­te en con­se­guir una me­jor per­for­man­ce en la Ca­te­go­ría Es­pec­tá­cu­lo, si no que re­do­bla la apues­ta y tra­ba­ja pa­ra po­der com­pe­tir en TC Pis­ta. Es un pro­yec­to am­bi­cio­so pe­ro el co­rren­ti­no no es­tá so­lo, ya que hay va­rios in­te­re­sa­dos en que pue­da con­cre­tar su de­sem­bar­co en la ca­te­go­ría te­lo­ne­ra del tra­di­cio­nal Tu­ris­mo Ca­rre­te­ra, y el pri­mer pa­so ya se dio, pues­to que la Aso­cia­ción Co­rre­do­res de Tu­ris­mo Ca­rre­te­ra (ACTC) le otor­gó a Kru­jos­ki la li­cen­cia pa­ra po­der com­pe­tir es­ta tem­po­ra­da.

La po­si­bi­li­dad que se abre pa­ra que Co­rrien­tes pue­da te­ner en bre­ve un re­pre­sen­tan­te en la com­pe­ten­cia más an­ti­gua del mun­do y la más po­pu­lar del pa­ís es muy cier­ta de­bi­do a que Kru­jos­ki ya com­pi­tió en TC Pis­ta: con­tar con an­te­ce­den­tes en la ca­te­go­ría es su­ma­men­te im­por­tan­te ya que cual­quier pi­lo­to tar­da al me­nos ocho años en lle­gar al TC, pues­to que de­be te­ner al­gu­nas tem­po­ra­das en ca­te­go­rí­as es­cue­la pa­ra lue­go po­der pa­sar a TC Pis­ta Mou­ras, TC Mou­ras, TC Pis­ta y TC. En cam­bio al pi­lo­to co­rren­ti­no le de­man­da­ría só­lo dos años lle­gar al Tu­ris­mo Ca­rre­te­ra (TC).

El en­tu­sias­mo ro­dea a Hum­ber­to Kru­jos­ki y su en­tor­no por­que hay va­rios in­te­re­sa­dos en co­la­bo­rar pa­ra po­der te­ner un re­pre­sen­tan­te co­rren­ti­no en es­ta ca­te­go­rí­a, su­ma­do a la fir­me in­ten­ción de que la pro­vin­cia pue­da con­tar con au­tó­dro­mo, jus­ta­men­te pa­ra po­der al­ber­gar los cam­pe­o­na­tos más im­por­tan­tes del au­to­mo­vi­lis­mo na­cio­nal. Un au­tó­dro­mo en Co­rrien­tes brin­da­ría un de­sa­rro­llo tu­rís­ti­co muy im­por­tan­te a par­tir del de­por­te mo­tor, ya que un fin de se­ma­na de com­pe­ten­cia de Tu­ris­mo Ca­rre­te­ra con to­das sus ca­te­go­rí­as te­lo­ne­ras cuan­ta con un pro­me­dio de 28.000 es­pec­ta­do­res, lo que re­pre­sen­ta una im­por­tan­te in­yec­ción eco­nó­mi­ca pa­ra la zo­na que re­ci­be a la com­pe­ten­cia.



“Es una muy bue­na no­ti­cia po­der con­tar con la li­cen­cia de la ACTC pa­ra po­der com­pe­tir en el TC Pis­ta la pró­xi­ma tem­po­ra­da. Y que es­to lle­gue jun­to con va­rios in­te­re­sa­dos en ver­me en esa ca­te­go­ría es muy im­por­tan­te, prin­ci­pal­men­te por­que se per­si­gue el ob­je­ti­vo de que Co­rrien­tes pue­da te­ner un au­tó­dro­mo, lo que es un vie­jo an­he­lo”, co­men­tó Kru­jos­ki. An­te es­ta po­si­bi­li­dad, ya em­pe­za­ron los con­tac­tos co­rres­pon­dien­tes y hay tres equi­pos in­te­re­sa­dos en po­der con­tar con el co­rren­ti­no en su es­truc­tu­ra, por eso ana­li­za la me­jor op­ción. Más allá del re­ce­so por las fies­tas, el tra­ba­jo de Hum­ber­to Kru­jos­ki y su en­tor­no es­tá a ple­no, ya que el TC Pis­ta no es la úni­ca com­pe­ten­cia en la que es­tá en­fo­ca­do el co­rren­ti­no, de­bi­do a que tam­bién ha­rá fren­te al cam­pe­o­na­to 2019 de Top Ra­ce V6.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes