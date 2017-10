La ABCC dio marcha atrás con la eliminación de Colón

Aduciendo un error administrativo, el Consejo Directivo de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc), resolvió, en sesión extraordinaria, reconsiderar la Resolución de Mesa Directiva del pasado 3 de octubre, por el cual se había eliminado al club Colón de los torneos de las distintas categorías donde participaba, anulando de esta manera todo lo actuado.

La decisión original se había tomado por la no presentación del equipo de la categoría U17 en cinco partidos del certamen. Ante una presentación del club Colón solicitando la revisión de las planillas de los partidos no presentados, la Abcc dijo haber comprobado que el equipo de la institución sancionada jugó ante Córdoba, uno de los encuentros que se había considerado inicialmente como no presentado, y que llevó a tomar la resolución de fecha 3 de octubre.



En tal sentido, el presidente de la Abcc, Guillermo Gómez, reconoció el error cometido, asumiendo toda la responsabilidad, y solicitando a los consejeros y a los directivos de Colón las disculpas por lo ocurrido. Por todo lo expuesto, el Consejo Directivo de la Abcc, en sesión extraordinaria, resolvió reconsiderar la Resolución de Mesa Directiva de fecha 3 de octubre de 2017, anulando todo lo actuado.



Programar los partidos que le restan jugar a todas las categorías del club deportivo Colón hasta el final de la temporada. Cabe aclarar que, de darse la promoción de la 1ra. División, la misma estará sujeta al cumplimiento reglamentario de presentación en las demás categorías (U17 y/o U19), respectivamente.



