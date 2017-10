Alvear, Córdoba y Atlético Mercedes siguen invictos

Se jugó en forma completa este fin de semana la cuarta fecha de la Liga Provincial de Mayores de Clubes 2017/18, certamen que otorga al campeón el boleto al TFB 18/19, donde Alvear, Córdoba y Atlético Mercedes se mantienen invictos.

El conjunto del barrio Aldana hizo pesar su localía y frenó a AGDA de Goya por 67 a 60 dejándolo además sin invicto. l elenco de Diego Checenelli hilvanó su tercera victoria y se convirtió en el único equipo con rendimiento ideal en el Grupo 2.



En tanto que por el Grupo 1, AMAD de Goya el viernes por la noche venció a Juventus 85 a 73 y lidera su zona con un record de 3-1. Mientras que Córdoba superó en su estadio a Barraca de Paso de los Libres por 77 a 73, para seguir imbatible. En tanto que Atlético Mercedes superó claramente como visitante a Malvinas 1536 Viviendas por 91 a 55, y también se mantiene invicto.



Resultados de la 4ª fecha:



Grupo 1:

Malvinas 1536 Viviendas 55-91 Atlético Mercedes

AMAD 85-73 Juventus

Córdoba 77-73 Barraca

Libre: Juventud Unida

Grupo 2:

Social Antorcha 64-68 Colón

River Plate 49-66 Football

Alvear 67-60 AGDA

Libre: Hércules



Posiciones:



Grupo 1:

1) AMAD 7 pts. (3-1)

2) Atlético Mercedes 6 pts. (3-0)

3) Córdoba 6 pts. (3-0)

4) Juventus 4 pts. (1-2)

5) Barraca 4 pts. (1-2)

6) Juventud Unida 3 pts. (0-3)

7) Malvinas 1536 Viviendas 3 pts. (0-3)

Grupo 2:

1) AGDA 7 pts. (3-1)

2) Alvear 6 pts. (3-0)

3) Social Antorcha 6 pts. (2-2)

4) Hércules 4 pts. (1-2)

5) Football 4 pts. (1-2)

6) River Plate 3 pts. (0-3)

7) Colón 3 pts. (1-1)



Próxima fecha (5ª):



Grupo 1:

Barraca vs. Juventus

Atlético Mercedes vs. Córdoba

Malvinas 1536 Viviendas vs. Juventud Unida

Libre: AMAD

Grupo 2:

AGDA vs. Colón

River Plate vs. Alvear

Hércules vs. Football

Libre: Social Antorcha



