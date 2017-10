La Mini Liga, un torneo de jerarquía para los U-15

Los jugadores U-15 de los clubes que participan en la Liga Nacional tendrán la inigualable oportunidad de disfrutar de un torneo de enorme jerarquía, con la excelencia organizativa de la Asociación de Clubes de Básquetbol, en La Mini Liga Súper 20 Joven.

El sábado 14 y el domingo 15, los planteles de las inferiores podrán competir en los estadios donde se disputa la máxima categoría del básquetbol argentino y contra los mismos rivales que se enfrentan los mayores en La Liga. En esta primera edición, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Obras Sanitarias y San Lorenzo de Almagro serán sede de cuatro pentagonales iniciales, en los que se medirán todos contra todos. Los cuatro primeros de cada grupo clasificarán al cuadrangular final, que se jugará en la misma sede y durante los mismos días de la definición del Súper 20 de mayores (viernes 17 y sábado 18 de noviembre). San Martín, Regatas Corrientes y Comunicaciones de Mercedes serán protagonistas de la competencia en una interesante apuesta para seguir formando la cantera de los clubes. Se sabe, ellos son el futuro y este espacio les da un lugar importante para foguearse en el contexto nacional.



Las sedes y grupos que involucran a los conjuntos de Corrientes son las siguientes:

Grupo B - Sede: OBRAS

Jornada 1 (viernes 14)

9: Gimnasia (CR) vs Quimsa.

10.30: Obras vs Regatas.

Jornada 2 (sábado 14)

13: Comunicaciones vs Quimsa.

14.30: Gimnasia (CR) vs Regatas.

16: Obras vs Comunicaciones.

Jornada 3 (domingo 15)

10: Comunicaciones vs Regatas.

11.30: Obras vs Gimnasia (CR).

13: Quimsa vs Regatas.

Jornada 4 (domingo 15)

14.30: Gimnasia (CR) vs Comunicaciones.

16: Obras vs Quimsa.



Grupo D - Sede: FERRO

Jornada 1 (viernes 14 )

9: Ferro vs San Martín (C).

11.30: Hispano vs Olímpico (LB).

Jornada 2 (sábado 14).

13: Ferro vs Atenas.

14.30: Hispano vs San Martín (C).

16: Atenas vs Olímpico (LB).

Jornada 3 (domingo 15)

10: Atenas vs San Martín (C).

11.30: Ferro vs. Hispano.

13: Olímpico (LB) vs San Martín (C).

Jornada 4 (domingo 15)

14.30: Hispano vs Atenas.

16: Ferro vs Olímpico (LB).



CÓMO SIGUE



Finalizada la Zona de Grupos, los equipos quedarán clasificados del 1º al 5º puesto en cada Grupo. Los clasificados en el 1° puesto de cada grupo pasan directamente al Final Four. Los clasificados del 2° al 5° puesto en cada grupo terminan su participación en esta edición del torneo.



FINAL FOUR



Jugarán esta serie los ganadores de cada grupo. Se desarrollará conjuntamente con el Final Four del Súper 20 de la Liga, el viernes 17 y sábado 18 de noviembre en sede a confirmar. El ganador se adjudicará el título de campeón.



