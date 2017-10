Comunicaciones recibe a La Unión

Comunicaciones de Mercedes volverá a presentarse esta noche en su estadio por el Súper 20 cuando reciba desde las 21:30 hs a La Unión de Formosa. El equipo de Fernando "Tulo" Rivero viene de caer ante Regatas Corrientes y buscará la recuperación.

Comunicaciones jugará esta noche desde las 21:30 hs con La Unión de Formosa en una nueva presentación por el Súper 20 que otorga dos plazas para la Liga Sudamericana y que sirve como antesala a la Liga Nacional de Basquetbol. El equipo mercedeño debía haber jugado este lunes con San Martín de Corrientes como local, pero el cotejo fue postergado por los inconvenientes que tuvo el equipo de la capital correntina en su vuelta de Colombia.



El "aurinegro" viene de perder con Regatas Corrientes hace 10 días en su última presentación como local y este tiempo le ha servido a su entrenador Fernando Rivero para seguir trabajando en los aspectos técnico-tácticos que pretende para su equipo. Una fuerte defensa y la posibilidad de un juego dinámico en ataque, sistemas que propone el entrenador y que en la temporada anterior en el TNA le dieran tanto resultado.



El plantel trabajó en su totalidad, salvo en la práctica del lunes por la noche en la que Fernando Funes hizo algunos trabajos diferenciados por una molestia en el hombro que no le impedirá estar presente en el juego. Por lo tanto el entrenador contará con todos los jugadores para el partido de con los formoseños. La Unión viene de ganarle el lunes de local a Regatas en tiempo suplementario 96 a 91. Ocupa el segundo lugar en las posiciones del Grupo “A” con 3 partidos ganados y 2 perdidos.



Emiliano Correa: “la Liga es dura y hay un período de adaptación para todo”



Uno de los que llegó para esta temporada proveniente de Tiro Federal de Morteros (Cba) jugando el TNA es Emiliano Correa. Con el correr de los partidos se va adaptando a la nueva categoría y a la forma de disputa. Respecto a lo que viene destacó “venimos haciendo buenas prácticas, corriendo bastante, conociendo más a los compañeros y afianzándonos en los sistemas que quiere el “Tulo”. También trabajando el aspecto defensivo ya que estamos permitiendo que nos hagan muchos puntos”.



“La verdad es que nuestro juego se basa en la defensa y un ataque rápido y siempre tenemos en el entrenamiento que trabajar la defensa que es lo que debemos corregir”. Con respecto al partido postergado con San Martín de Corrientes sostuvo que “se vive así, no sé si será bueno o malo. Lo que si ellos venían de una gira bastante importante y el partido no se jugó así que a nosotros nos vino bien para seguir entrenando y agarrando confianza”. Sobre el juego con La Unión dijo “es un rival muy duro, tiene buenos jugadores pero como sabemos recién está arrancando por ahí no lo conocemos tanto todavía”.



Respecto a su adaptación a la Liga Nacional sostuvo “estoy bien cuesta un poco porque se juega a otra velocidad con respecto al TNA pero creo que es el día a día y la suma de horas de entrenamiento más que nada. Pero bueno la verdad es que la temporada pasada me fue bien y ahora que tuve esta posibilidad de cambiar de categoría no dude en tomarla”.



Hizo referencia al presente de Comunicaciones “hay un buen grupo de trabajo, todos predispuestos, tenemos buenos nacionales y extranjeros también pero la Liga es muy dura. Esto va a llevar un tiempo hay un período de adaptación para todo, más Comunicaciones que recién juega el primer año pero vamos tratar de hacer las cosas lo mejor posible para representarlo de la mejor manera”. Sobre su adaptación a la ciudad señaló ”me costó un poco al principio porque es todo nuevo, mudanza, horarios, etc, pero con el correr del tiempo voy encontrando mi rutina diaria y sintiéndome mejor”.



