Se juega la quinta fecha del Provincial de Clubes

Este viernes y sábado se llevará a cabo la quinta fecha de la Liga Provincial Mayores de Clubes 2017/18, certamen que otorga al Campeón el boleto al TFB 18/19. Por el grupo 1 habrá duelo escoltas entre Atlético Mercedes y el Club Córdoba, en tanto por el grupo 2 el líder, AGDA, vuelve a su casa y recibe la visita de Colón.

El programa completo de una nueva jornada desdoblada entre viernes y sábado será el siguiente:

Grupo 1:

Viernes 13 de octubre:

21:30 Atlético Mercedes vs. Córdoba / Árbitros: Néstor Rossi y Sergio Feyen

22:00 Malvinas 1536 Viviendas vs. Juventud Unida / Árbitros: Alejandro Costa y Christian Margalot

Sábado 14 de octubre:

21:00 Barraca vs. Juventus

Libre: AMAD

Grupo 2:

Viernes 13 de octubre:

21:00 Football vs. Hércules / Árbitros: Diego Ramírez y Lisandro Silva

21:30 AGDA vs. Colón / Árbitros: Sergio Piazza y Aldo Báez

Sábado 14 de octubre:

21:00 River Plate vs. Alvear / Árbitros: Néstor Rossi y Sergio Feyen

Libre: Social Antorcha



Posiciones:

Grupo 1:

1) AMAD 7 pts. (3-1)

2) Atlético Mercedes 6 pts. (3-0)

3) Córdoba 6 pts. (3-0)

4) Juventus 4 pts. (1-2)

5) Barraca 4 pts. (1-2)

6) Juventud Unida 3 pts. (0-3)

7) Malvinas 1536 Viviendas 3 pts. (0-3)



Grupo 2:

1) AGDA 7 pts. (3-1)

2) Alvear 6 pts. (3-0)

3) Social Antorcha 6 pts. (2-2)

4) Hércules 4 pts. (1-2)

5) Football 4 pts. (1-2)

6) River Plate 3 pts. (0-3)

7) Colón 3 pts. (1-1)



