San Martín a Buenos Aires para La Mini Liga Súper 20 Joven

El plantel U-15 de San Martín de Corrientes emprenderá en las proximas horas su viaje rumbo a Buenos Aires, donde participará de la fase inicial de la Mini Liga Súper 20 Joven, competencia organizada por la Asociación de Clubes y que reunirá en cuatro pentagonales en Buenos Aires a todos los clubes que tienen representantes en la máxima categoría del básquetbol nacional.

En los estadios de Boca, Ferro, Obras y San Lorenzo se disputarán este fin de semana las zonas clasificatorias y los mejores de cada grupo jugarán el cuadrangular final, conjuntamente con el Final 4 del Súper 20 La Liga. San Martín buscará sumar experiencia en una de las categorías clave de la formación del básquetbol, integrando el Grupo “D” con sede en el estadio de Ferro Carril Oeste, junto con Hispano Americano, Olímpico de La Banda, Atenas de Córdoba y los anfitriones de Ferro.



Dirigidos por Diego Blanco y la asistencia técnica de Mauricio Centurión, el plantel “rojinegro” que viaja a Buenos Aires será el siguiente: 4- Joel Sehtman, 5- Tiago Macoratti, 6- Lucas Sbardella, 7- Thomas Blanco, 8- Joan Stributa, 9- Octavio ortman, 10- Franco Alegre, 11- Lucas Estigarribia, 12- Federico Cáceres, 13- Augusto D’Andrea, 14- Lucas Gorostegui, 15- Tomás Molina.



Estos jugadores tendrán la inigualable oportunidad de disfrutar de un torneo de enorme jerarquía, durante las jornadas del sábado 14 y el domingo 15 de octubre, donde los planteles de las inferiores podrán competir en los estadios donde se disputa la máxima categoría del básquetbol argentino y contra los mismos rivales que se enfrentan los mayores en La Liga.



En esta primera edición, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Obras Sanitarias y San Lorenzo de Almagro serán sede de cuatro pentagonales iniciales, en los que se medirán todos contra todos. Los cuatro primeros de cada grupo clasificarán al cuadrangular final, que se jugará en la misma sede y durante los mismos días de la definición del Súper 20 de mayores (viernes 17 y sábado 18 de noviembre).



Los grupos pentagonales son los siguientes:

Grupo “A” (sede Boca Juniors): Argentino de Junín, Salta Basket, Boca Juniors, Quilmes de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia.

Grupo “B” (sede Obras Sanitarias): Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Quimsa de Santiago del Estero, Obras Sanitarias, Regatas y Comunicaciones.

Grupo “C” (sede San Lorenzo): Peñarol de Mar del Plata, La Unión de Formosa, San Lorenzo, Weber Bahía e Instituto de Córdoba.

Grupo “D”, con sede en Ferro, tendrá el siguiente fixture:

14 de octubre

1° Fecha: 9, Ferro vs. San Martín (C) y 11.30, Hispano vs. Olímpico (LB); 2° Fecha: 13, Ferro vs. Atenas; 14.30, Hispano vs. San Martín (C) y 16, Atenas vs. Olímpico (LB)

15 de octubre

3° Fecha: 10, Atenas vs. San Martín (C); 11.30, Ferro vs. Hispano y 13, Olímpico (LB) vs. San Martín (C). 4° Fecha: 14.30, Hispano vs. Atenas y 16, Ferro vs. Olímpico (LB).

Finalizada la Zona de Grupos, los equipos quedarán clasificados del 1º al 5º puesto en cada Grupo.

Los clasificados en el 1° puesto de cada Grupo pasan directamente al FINAL FOUR, que se desarrollará conjuntamente con el FINAL FOUR del SUPER 20 LA LIGA, el viernes 17 y sábado 18 de noviembre en sede a confirmar.

Los clasificados del 2° al 5° puesto en cada Grupo terminan su participación en esta edición del torneo.

El ganador se adjudicará el título de CAMPEÓN DE LA MINI LIGA SÚPER 20 JOVEN CATEGORÍA U15 2017/2018.



