"Encontramos el juego solucionando la defensa en el pick and roll"

Luego del gran triunfo en el clásico ante Regatas, después de una larga gira por la Liga Sudamericana, el técnico "rojinegro" Sebastián González sostuvo, "Cuando solucionamos la defensa en el pick and roll encontramos el juego en el tercer cuarto ya entrar a dominar, generando perdidas y haciendo que Regatas no pueda convertir tan fácil".

San Martín se quedó con el primer clásico correntino ante Regatas (90-79 en la noche del sábado) y en zona de vestuarios, el entrenador “rojinegro” Sebastián González analizó el juego y se mostró satisfecho por la reacción que tuvo su equipo, sobretodo en el segundo tiempo del partido.



“Regatas fue un duro rival, un clásico muy lindo se vivió y para las fechas que van creo que se jugó bien, se abrieron las defensas. Sobretodo ellos nos atacaron muy bien en el primer tiempo y nosotros cuando pudimos solucionar la defensa del pick and roll y cuando lo solucionamos allí encontramos nuestro juego, en el tercer cuarto. Generamos pérdidas e hicimos que Regatas no pueda convertir tan fácil y allí pudimos solucionar eso en defensa y ya no nos pudieron castigar tanto como lo hicieron en el primer tiempo”, sostuvo el coach cordobés.



Fue otra noche donde San Martín tuvo que trabajar bastante para cerrar un juego, pero lo resolvió bien y su entrenador explicó lo siguiente: “Puede ser el estado físico pero ya no tenemos que fijarnos más en eso. Hoy nos sorprendieron en el inicio y nosotros tomando malos tiros, pero si lo tenes bastante controlado tenes que definirlo”. Sobre la clave del triunfo ante Regatas, el entrenador dijo: “Cuando le controlamos el pick and roll creo que a ellos les costó bastante encontrar otra situación de juego, sabemos que les faltó un jugador interno importante pero una vez que pudimos bloquearlo en eso lo pudimos controlar un poco”.



Y sobre lo que se viene, “Seba” González dijo: “Ahora tenemos más días para descansar y nos tiene que venir bien para juntar fuerzas y tratar de entrar entre los dos primeros y ese es nuestro objetivo así que será importante este juego que tenemos de local el próximo miércoles, para poder sumarlo y buscar cumplir ese objetivo que nos permitirá tener localía en los playoffs”.

