Alvear manda invicto en el Grupo 2 de la Liga Provincial

El elenco del barrio Aldana sumó una nueva victoria en su visita a River de Santo Tomé, al que derrotó por un contundente 90 a 61, para quedar como líder e invicto del Grupo 2 de la Liga Provincial de Clubes.

Atlético Mercedes con su victoria ante Córdoba 68-61, llegó a la cima del Grupo 1, hilvanando su cuarta victoria consecutiva y que lo lleva además a la “crema” a ser el único invicto de la zona. En tanto por el Grupo 2, se destacan las victorias todas de visitantes de Alvear que le permite llegar a la cima, también con rendimiento ideal (4-0), además ganaron Colón y Juventud Unida.



Todos los juegos correspondieron a la quinta fecha de la Liga Provincial de Clubes 2017/18, que otorga al campeón el ascenso al TFB 18/19. En tanto que esta tarde se ponen al día Barraca de Paso de Los Libres que recibirá desde las 18 hs a Malvinas 1536 Viviendas, en juego pendiente de la tercera fecha.



Resultados 5ª fecha:

Grupo 1

Atlético Mercedes 68-61 Cordoba

Malvinas 1536 Viviendas 77-84 Juventud Unida

Barraca 74-68 Juventus

Libre: A.M.A.D.

Grupo 2

Football 68-70 Hércules

A.G.D.A. 61-65 Colon

River Plate 51-90 Alvear

Libre: Social Antorcha



Posiciones:

Grupo 1

1) Atlético Mercedes 8 pts. (4-0)

2) A.M.A.D. 7 pts. (3-1)

3) Córdoba 7 pts. (3-1)

4) Barraca 6 pts. (2-2)

5) Juventus 5 pts. (1-3)

6) Juventud Unida 5 pts. (1-3)

7) Malvinas 1536 Viviendas 4 pts. (0-4)

Grupo 2

1) Alvear 8 pts. (4-0)

2) A.G.D.A. 8 pts. (3-2)

3) Social Antorcha 6 pts. (2-2)

4) Hércules 6 pts. (2-2)

5) Football 5 pts. (1-3)

6) Colon 5 pts. (2-1)

7) River Plate 4 pts. (0-4)



Como sigue:

Grupo 1

Hoy:

18:00 hs. Barraca vs. Malvinas 1536 Viviendas (Reprog. 3° fecha)

6ª fecha

Grupo 1

Cordoba vs. Juventud Unida

Juventus vs. Atlético Mercedes

A.M.A.D. vs. Barraca

Libre: Malvinas 1536 Viviendas

Grupo 2

Alvear vs. Hercules

Colon vs. River Plate

Social Antorcha vs. A.G.D.A.

Libre: Football



