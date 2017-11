"Siempre tienen un problema para venir a jugar a Esquina"

El presidente de Esquina Football Club, Cristián Corona, institución que disputa la Liga Provincial de Clubes, se refirió a “los problemas” y las suspensiones de los equipos que se niegan a jugar en Esquina por el inconveniente de la caída del puente que cruzaba el arroyo Guazú, “siempre hay un problema que no pueden venir a jugar con nosotros”, aseveró.

Esquina Football Club participa de la Liga Provincial de Clubes que organiza la Federación Básquet de la Provincia de Corrientes (FBPC), pero en las últimas fechas no pudieron enfrentar a sus rivales porque según ellos no podían llegar hasta esa ciudad, esgrimiendo como principal excusa la caída del puente del arroyo Guazú.



“Estamos con ese problema, con un evento que conlleva muchos viajes y económicamente es muy costoso” inició, es el tercer juego que se debería haber disputado pero los clubes no llegaron para esos compromisos a la ciudad del Sur de la provincia. Corona explicó que “ya sabemos que AGDA de Goya no va a venir. Las primeras seis fechas fuimos de visitante y no tuvimos problema alguno en hacer los viajes, en solventar los gastos, y ahora nos encontramos en estas fechas, en las que jugamos de local, que muchos de los clubes de la provincia, como Antorcha (Saladas), Colón (Capital) y ahora AGDA (Goya), siempre tienen un problema y no pueden venir a jugar con nosotros”, confesó el presidente y destacó que “vamos a presentar una nota” a la Federación de Básquetbol de la Provincia (FBPC), “porque es un torneo provincial y hay que tener seriedad”, aseguró.



El presidente del club esquinense sabe de lo importante del torneo en disputa y ratificó que “si nos metimos en un torneo provincial, que es algo muy serio, tendríamos que respetar las fechas, cumplir, venir y jugar, nosotros los atendemos como debe ser con el hospedaje, la cena, si hay que ir a buscarlos hasta el puente (que cayó el 8 de julio de este año) en nuestro vehículos vamos, como hicimos con los chicos de Hércules, que fueron los únicos que vinieron a Esquina y no hubo ningún problema”.



En la última jornada ni siquiera hicieron difusión del partido por los medios porque sabían de antemano que su rival no iría a Esquina “la gente se desmotiva por las suspensiones no van a la cancha y perjudica al club por la recaudación”, remarcó la autoridad del club del Sur de la provincia y agregó. “Desde la semana pasada sabíamos que AGDA (de Goya) no iba a venir a jugar” (cotejo previsto para este viernes 17 de noviembre), aseveró el presidente, a la vez que también explicó que “el problema del puente es cierto pero nos enteramos que tienen jugadores lesionados y meten esa excusa porque están en desventaja y eso nos molesta”.



La Institución, como primera medida, elevará una nota a la entidad que rige el torneo, la FBPC, tras deliberar con dirigentes y jugadores, “estuve anoche (miércoles) con el cuerpo técnico y los jugadores en el entrenamiento y el mismo técnico les estaba leyendo la nota, estuvieron todos de acuerdo y en el día de hoy o mañana le va a llegar a la Federación (FBPC), y si hay que enviarla al Gobierno también la mandaremos”.



El torneo deroga un gasto importante para el club y Corona, como la mayoría de los demás dirigentes y clubes lo saben, “estamos haciendo un esfuerzo enorme para jugar este torneo, el Municipio de Esquina nos está dando una mano grande y lo agradecemos”, como ejemplo dio el partido contra Antorcha “tuvimos que poner nuestros vehículos para hacer un larguísimo viaje hasta Saladas y ahora nos encontramos con esta tema que no se jueguen los otros clubes a jugar de local. Espero que se solucione pronto y que se reprogramen bien los partidos, aseguró, Corona. Finalmente, el presidente dijo que “se suspende AGDA que era para este viernes y el lunes, que es feriado”, jugaría con Antorcha el partido que se postergó la semana pasada. “Así está previsto y ojalá que nada ocurra y puedan venir que serán muy bien atendidos”, finalizó el dirigente de Football.



Nota: gentileza Ernesto Fernández (epoca.com)



