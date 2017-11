Faggiano: "Necesitábamos esto para liberarnos"

Lucas Faggiano fue la gran figura de la victoria de San Martín ante Instituto, anotando 31 puntos y siendo clave para darle al "rojinegro" su primer título de la historia en la Liga Nacional de Básquetbol. Además el base fue elegido como el MVP de la Final del Súper 20.

- Una noche soñada, sobre todo para vos.



La verdad que sí. Muy contento, porque necesitábamos esto. Queríamos esto como grupo. Era lo que estábamos buscando, veníamos de un par de frustraciones. Y es un poco de alivio, y alegría porque no hay nada más lindo que salir campeón. Y encima en la cancha que se da, fue todo muy hermoso.



- A veces entra la primera y te das cuenta de la noche que vas a tener. ¿Vos te diste cuenta rápido?



No, ayer no había tenido una noche buena en cuanto a la efectividad. Había errado bastante. Pero esto es así. Ayer erré, hoy entraron por suerte y sirvieron para que el equipo gane. Eso es lo importante y la confianza que me dan mis compañeros para que lo siga haciendo.



- Pero no es normal que se de una noche con tantos puntos tuyos. ¿Por qué creés que se dio?



Obvio, pero bueno, creo que el planteo un poco de Instituto era liberarme el tiro. Me quedaban las opciones, Seba me decía que las siga tomando, mis compañeros también. Creo que ellos tenían que liberar algo, liberaron por mi lado y traté de aprovechar la oportunidad.



- ¿Sentís que esto los puede ayudar a cambiar el chip, después de algunas finales y oportunidades perdidas?



Quizá. Quizá necesitábamos esto para liberarnos, dejar atrás un par de frustraciones. Ojalá así sea. Nosotros siempre seguimos buscando, intentando. Y sabíamos que de tanto llegar a una definición, en algún momento se nos iba a dar. Se nos dio hoy.



Nota: Basquet Plus



