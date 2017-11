González: "Alguna vez se iba a dar y quería estar cuando pasara"

San Martín de Corrientes festeja su primera obtención en la Liga Nacional y uno de los responsables es el entrenador Sebastián González, que en su quinta temporada en club “rojinegro” logró darse el gusto.

“Disfruté. Si bien me dolían las finales, los terceros puestos, disfruté siempre de que el equipo entregó todo y que llevamos a San Martín a estar arriba y a competir entre los mejores. Sabíamos que alguna vez se nos iba a dar y quería estar cuando pasara, porque me siento muy parte del proyecto. Y bueno, hoy se corona un Súper 20, un torneo nuevo que se disputó corto, pero con playoffs. Este equipo ganó en muchas canchas. Me pone muy feliz, me motiva y me da confianza para la Liga que va a empezar”, sostuvo el coach cordobés.



Y agregó: “Mostramos mentalidad en este torneo, pero después de la Liga Sudamericana había que seguir creciendo como equipo. A veces los resultados se dan y otras veces no, porque el rival juega mejor. Pero nosotros queríamos seguir creciendo, escalonando pasos y lo fuimos haciendo. Fuimos solidarios, muchos jugadores que tenían mucho protagonismo pasaron a tener menos”. “Seba” González cerró analizando a su plantel: “Es un equipo completo y jugamos bien estos partidos, que eran importantes para nosotros”.



