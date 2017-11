Mainoldi: "Teníamos una espina clavada"

El santafesino Leonardo Mainoldi fue una de las grandes figuras para San Martín en este Final Four y en la victoria ante Instituto sumó 21 puntos que fueron importantes para consagrar campeón al representante correntino.

“Nos merecíamos ganar algo. Es la base del año pasado y veníamos haciendo las cosas muy bien, por más que no llegamos a la final del año pasado y que se perdió la Sudamericana, que era uno de los objetivos. Pero nos merecíamos ganar algo, porque las cosas se venían haciendo bien. De eso no queda la menor duda. Hicimos un gran Súper 20 y una extraordinaria Final Four. Hicimos dos grandes juegos, una final increíble en defensa. Este grupo se merecía esto. Hay que seguir trabajando, porque hay material”, dijo el ala pivote convocado a la selección nacional.



Y dijo sobre lo que se viene: “Hay que ser realistas, teníamos una espina clavada. Hay que seguir trabajando, porque se ve que hay material. Hay cosas de donde sacar. Cuando no hay, se hace complicado. Pero después del palo de la Sudamericana, el equipo dio varios pasos hacia adelante y por eso nos llevamos este torneo, que realmente para nosotros es muy importante. Me pone muy contento por toda la gente de San Martín y de Corrientes que se merecía esto”.



Cerró comentando su satisfacción personal y su presente: “Disfruto cada entrenamiento, en cada viaje con el equipo, cada partido. Lo disfruto todo, porque uno nunca sabe cuánto queda. Tengo 32 años. No me considero ni viejo ni joven, pero uno ya empieza a disfrutar de todo. Fue un título increíble. Son cosas que uno guarda y no se va a olvidar. Un recuerdo inolvidable”.



