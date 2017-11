Lescano: "Siempre manejamos el ritmo"

Otro de los baluartes de este San Martín campeón es el escolta Matías Lescano, capitán de un platel ganador y que le dio al club su primera estrella nacional de jerarquía.

“Se nos habían escapado varias semifinales, el Súper 4 del año pasado. Uno esas cosas las va sintiendo y duelen, porque sabe que no tiene muchas más. Ganar hoy, salir campeón en Córdoba, es especial y significa mucho”, dijo el cordobés.



Y agregó: “Cuando jugamos la Sudamericana el equipo no había tomado el ritmo de la temporada pasada. Cuando perdimos nos enfocamos directo en esto, porque ya nos daba la posibilidad de jugar por un título y de clasificarse a la Sudamericana. Nos enfocamos en mejorar el juego y en tratar de llegar a la Final Four, ganar el primer partido para entrar a la Sudamericana y después buscar el título”.



Sobre su actuación y futuro deportivo, Lescano dijo: “Hablo al respecto y se me hace difícil a esta edad y con la familia cambiar de club. Hasta que me aguanten ahí capaz. Pero la verdad que me siento muy bien, entreno a la par de mis compañeros, no me pierdo de nada, no es que tengo privilegios. Hice toda la pretemporada y no me he lesionado, así que me siento bien. Mientras puede ayudar al equipo, ahí estaré”.



