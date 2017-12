Quedaron definidos los cruces de cuartos de la Liga Provincial

Este fin de semana se disputó la décimo cuarta y última fecha de la fase regular de la Liga Provincial Mayores de Clubes 2017/18, que otorga al Campeón el Ascenso al Torneo Federal 18/19. Quedaron definidos los cruces de playoffs de los cuartos de final que se disputarán recién el 9 de febrero.

Por el Grupo 1, en el duelo capitalino, Córdoba se quedó con el triunfo sin jugar, debido a que su rival Malvinas 1536 Viviendas no completó los 9 jugadores reglamentarios para afrontar el compromiso. Además Juventus se aseguró la clasificación a los playoffs al derrotar en su estadio a Juventud Unida de Goya por 70 a 64. En tanto que Amad de Goya, logró un agónico triunfo en cancha ante el puntero del grupo Atlético Mercedes por 82 a 81.



En el Grupo 2, River Plate de Santo Tomé no pudo despedirse del certamen con una alegría, ya que cayó de local ante Antorcha de Saladas por 84 a 56. Además en el duelo capitalino, Hércules, ya clasificado, superó como visitante a Colón por un claro 84 a 64, para eliminar a su rival de la post temporada. En tanto que anoche en Esquina, Football consiguió una gran victoria ante Alvear, líder del grupo, por 86 a 68, y logró la clasificación a los cuartos de final.



Resultados 14ª fecha:

Grupo 1:

Córdoba 20-0 Malvinas 1536 Viviendas (no completó los 9 jugadores reglamentarios)

Juventus 70-64 Juventud Unida

Amad 82-81 Atlético Mercedes

Grupo 2:

River 56-84 Antorcha

Colón 64-84 Hércules

Football 86-68 Alvear



Posiciones finales:

Grupo 1:

1) Atlético Mercedes 21 puntos (9-3)

2) Amad 20 puntos (8-4)

3) Córdoba 19 puntos (7-5)

4) Juventus 19 puntos (7-5)

5) Barraca 17 puntos (5-7)

6) Juventud Unida 17 puntos (5-7)

7) 1536 Viviendas 13 puntos (1-11)

Grupo 2:

1) Alvear 22 puntos (10-2)

2) Hércules 21 puntos (9-3)

3) Antorcha 20 puntos (8-4)

5) Football 17 puntos (5-7)

4) Colon 17 puntos (6-5)

6) Agda 15 puntos (3-9)

7) River 11 puntos (1-11)



Cruces de cuartos de final (9-10-11/02/18)

Atlético Mercedes vs Football

Alvear vs Juventus

Hércules vs Córdoba

Amad vs Antorcha



