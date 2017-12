San Martín varado en Comodoro y no jugará ante Bahía Basket

El plantel “rojinegro” continúa varado en Comodoro Rivadavia tras el juego ante Gimnasia, tenía que viajar en avión hasta Bahía Blanca donde debía continuar con su gira pero desde la compañía aérea les comunicaron que recién tenían disponibilidad para el domingo 24 de diciembre. Por lo tanto el duelo de esta noche ante Bahía Basket fue suspendido.

Desde la Asociación de Clubes (AdC) se confirmó la suspensión del partido que se debía disputar en la ciudad de Bahía Blanca el día 20/12/2017 entre los representativos de Bahía Basket y San Martín. Esta decisión fue el resultado del pedido solicitado por la dirigencia del club correntino ante la imposibilidad de llegar en tiempo y forma desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde el plantel había jugado en la noche del lunes.



El Honorable Tribunal de Disciplina se encargará de reprogramar este juego en algún momento del fixture que le parezca conveniente. La problemática del traslado consecuencia del paro de Aerolíneas Argentina, modificó la agenda de partidos de San Martín y su rival bahiense y ahora, la dirigencia “rojinegra” se encuentra abocado a poder encontrarle una solución para que pueda llevarse a cabo el juego previsto para el próximo viernes en Capital Federal, cuando enfrente a Boca Juniors en el último juego de ambos en este 2017.



Reprogramaciones en el mes de enero



Por otro lado, desde del Departamento de Competencias de la AdC se anunciaron ayer algunos cambios en la agenda de partidos que tendrá San Martín de Corrientes en el próximo mes de enero. Estas modificaciones se deben a la participación de Ferro Carril Oeste en la Liga de las Américas y que será rival de los “rojinegros” en las próximas semanas. De esta manera, la nueva agenda de Liga Nacional para San Martín en las primeras semanas de 2018, será la siguiente:



DOMINGO 7 ENERO / 21:30 HS SAN MARTIN vs BOCA JUNIORS

MARTES 9 ENERO / 21:30 HS SAN MARTIN vs LA UNION

SÁBADO 13 ENERO / 21:30 HS SAN MARTIN vs FERRO CARRIL OESTE

VIERNES 19 ENERO / 21:30 HS SAN MARTIN vs COMUNICACIONES

JUEVES 25 ENERO / 22 HS LA UNIÓN vs SAN MARTÍN

SÁBADO 27 ENERO / 21:30 HS SAN MARTIN vs OLIMPICO

MARTES 30 ENERO / 21 HS ARGENTINO vs SAN MARTIN



