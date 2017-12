Comunicaciones sumó a Jonathan Rodríguez

El alero puertorriqueño Jonathan Rodríguez es el nuevo refuerzo de Comunicaciones de Mercedes para el 2018 en la Liga Nacional de Básquetbol. El boricua hará su debut el 5 de enero ante Olímpico de La Banda.

Co­mu­ni­ca­cio­nes de Mer­ce­des ne­ce­si­ta dar vo­lan­ta­zos en su afán de pro­gre­sar en la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol, des­pués de ir al re­ce­so por las fies­tas de fin de año úl­ti­mo con ape­nas un triun­fo y seis de­rro­tas. Es por ello que tras ce­rrar sus com­pro­mi­sos de 2017, dio de ba­ja al es­col­ta es­ta­dou­ni­den­se Isaiah Swann y al pi­vo­te ca­me­ru­nés Gas­ton Es­sen­gue. Al tiem­po que tras­cen­dió que por cues­tio­nes per­so­na­les iba a ser di­fí­cil que se rein­cor­po­re al plan­tel el tam­bién ex­tran­je­ro Ryan Amo­ro­so.



Sin em­bar­go, ayer em­pe­zó a re­cons­truir­se el equi­po di­ri­gi­do por Fer­nan­do “Tu­lo” Ri­ve­ro, quien eli­gió al ale­ro puer­to­rri­que­ño Jo­na­than Ro­drí­guez co­mo uno de los re­fuer­zos fo­rá­ne­os. Ro­drí­guez, quien com­par­ti­rá plan­tel con su com­pa­trio­ta Da­vid Huer­tas, tie­ne 30 años y mi­de 1.96 me­tros. Se es­pe­ra que arri­be a Mer­ce­des en los pri­me­ros dí­as de ene­ro. El de­but con la ca­mi­se­ta “au­ri­ne­gra” es­tá pre­vis­to pa­ra el pró­xi­mo vier­nes 5, cuan­do Co­mu­ni­ca­cio­nes re­ci­ba a Olím­pi­co de La Ban­da, que cam­bió de en­tre­na­dor.



El fla­man­te fi­cha­je bo­ri­cua vie­ne de de­sem­pe­ñar­se en la Li­ga de Mé­xi­co, don­de al­can­zó nú­me­ros re­al­men­te in­te­re­san­tes ju­gan­do pa­ra Li­ber­ta­do­res de Que­ré­ta­ro. Allí, pro­me­dió 27.3 pun­tos, 6.0 re­bo­tes y 3.8 asis­ten­cias en 39.4 mi­nu­tos al ca­bo de 21 par­ti­dos. Es­to le per­mi­tió a Ro­drí­guez en­ca­be­zar la ta­bla de go­le­a­do­res de esa com­pe­ti­ción az­te­ca pe­se a que no pu­do evi­tar que su equi­po con­ti­nua­ra en el úl­ti­mo lu­gar de la cla­si­fi­ca­ción.



Pre­via­men­te, su ca­rre­ra in­ter­na­cio­nal pa­só por Co­lom­bia (Águi­las de Tun­ja, Bú­ca­ros de Bu­ca­ra­man­ga y Aca­de­mia de la Mon­ta­ña) y Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na (Le­o­nes de San­to Do­min­go), al tiem­po que en la li­ga de su pa­ís de­fen­dió las ca­sa­cas de Va­que­ros de Ba­ya­món, Le­o­nes de Pon­ce y San­te­ros de Agua­da. Na­ci­do en San Juan de Puer­to Ri­co, es hi­jo de pa­dre es­ta­dou­ni­den­se y ma­dre do­mi­ni­ca­na. A cor­ta edad se ra­di­có en Es­ta­dos Uni­dos, don­de cur­só en la Uni­ver­si­dad de Camp­bell de la cual egre­só en 2010, se­ña­la el si­tio de We­bas­ket­ball.



Por otro la­do, es­tá muy com­pli­ca­da la vuel­ta de Ryan Amo­ro­so, de­bi­do a pro­ble­mas de do­cu­men­ta­ción que no le per­mi­ti­rí­an re­gre­sar al pa­ís pa­ra com­pe­tir pro­fe­sio­nal­men­te. Por es­ta ra­zón, el ex­pe­ri­men­ta­do in­ter­no, quien pro­me­dia 13.5 tan­tos y 8.7 re­co­bres con va­lo­ra­ción de +17.0 en 31.1 mi­nu­tos, ya no ha­bía po­di­do ju­gar con­tra Quil­mes, en Mar del Pla­ta, ca­sual­men­te cuan­do “Co­mu” co­se­chó la úni­ca vic­to­ria que os­ten­ta en el cer­ta­men de eli­te (84-­79). Des­de el en­tor­no del ju­ga­dor ítalo-­estadounidense dan co­mo prác­ti­ca­men­te un he­cho que no re­tor­na­rá lue­go de las fies­tas, por lo que la di­ri­gen­cia mer­ce­de­ña de­be­rá bus­car una ter­ce­ra con­tra­ta­ción.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes