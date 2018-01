San Martín pudo lograr su primer título en la élite

El “rojinegro” volvió a adoptar un perfil protagónico y se alzó con el título del inédito Súper 20. Una inyección de confianza clave para aspirar a discutirle el reinado a San Lorenzo. Fue el mejor bálsamo para archivar la pronta eliminación de la Liga Sudamericana.

San Mar­tín des­pi­de un año en el que se pue­de de­cir “e­xor­ci­zó” de­mo­nios que lo per­tur­ba­ban en su in­ti­mi­dad y aho­ra sa­ca pe­cho pa­ra lo que vie­ne en la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol. Pun­tual­men­te la fe­li­ci­dad se cir­cuns­cri­be a ha­ber lo­gra­do la pri­me­ra es­tre­lla en su his­to­ria de eli­te. Fue con el tí­tu­lo en el Sú­per 20, cer­ta­men que inau­gu­ró la tem­po­ra­da 2017/18, tras ga­nar el Fi­nal Four en Cór­do­ba, de­rro­tan­do al an­fi­trión Ins­ti­tu­to en el co­te­jo de­fi­ni­to­rio.



“Sa­bía que se iba a dar en al­gún mo­men­to y que­ría es­tar ahí”, con­fe­só en ple­no au­ge por la con­sa­gra­ción el téc­ni­co Se­bas­tián Gon­zá­lez, cor­do­bés que co­man­da al “ro­ji­ne­gro” des­de la tem­po­ra­da 2013/14, cuan­do San Mar­tín lo­gró un nue­vo as­cen­so a la LNB. Fue sin du­das Gon­zá­lez uno de los que más se me­re­cía la con­quis­ta, al igual que la di­ri­gen­cia que en­ca­be­za Al­ber­to Sot­ti­le, pues la cons­tan­te apues­ta a la lar­ga te­nía que dar sus fru­tos.



San Mar­tín ga­nó con au­to­ri­dad el gru­po ini­cial del Sú­per 20 al ven­cer en am­bos clá­si­cos a Re­ga­tas, más los triun­fos por “du­pli­ca­do” an­te Co­mu­ni­ca­cio­nes de Mer­ce­des y re­par­to de vic­to­rias con Es­tu­dian­tes de Con­cor­dia. Des­pués fue el tur­no de los pla­yoffs y el equi­po co­rren­ti­no ‘ba­rrió‘ en oc­ta­vos de fi­nal a Ate­nas de Cór­do­ba (2-­0) y lue­go eli­mi­nó a Sal­ta Bas­ket (2-­0), pa­ra lle­gar al cua­dran­gu­lar de­ci­si­vo con un ex­ce­len­te ré­cord: 11-­1.



Ya en el Fi­nal Four, el pri­mer es­co­llo fue Gim­na­sia de Co­mo­do­ro Ri­va­da­via, al que de­rro­tó 85-­83 tras un jue­go muy re­ñi­do. En la otra lla­ve, Ins­ti­tu­to dio la no­ta de­jan­do en el ca­mi­no a San Lo­ren­zo, el sú­per can­di­da­to. La de­fi­ni­ción con­tó con una es­te­lar ac­tua­ción de Lu­cas Fag­gia­no, go­le­a­dor con 31 pun­tos y ele­gi­do “MVP” del Sú­per 20. Por su­pues­to, el éxi­to “ro­ji­ne­gro” (83-­74) sir­vió pa­ra apa­gar la efer­ves­cen­cia de los sim­pa­ti­zan­tes lo­ca­les y pro­vo­car un ala­ri­do de de­sa­ho­go.



El ma­le­fi­cio des­pués las fi­na­les per­di­das se ha­bía ro­to y en­ton­ces San Mar­tín pu­do ar­chi­var rá­pi­da­men­te la pre­ma­tu­ra eli­mi­na­ción de la Li­ga Su­da­me­ri­ca­na 2017, otro de sus ob­je­ti­vos. Tam­bién el an­he­la­do tí­tu­lo co­la­bo­ró pa­ra ci­ca­tri­zar -­si ha­cía falta-­ la he­ri­da que sig­ni­fi­có per­der con Re­ga­tas en la de­fi­ni­ción de con­fe­ren­cia de la tem­po­ra­da an­te­rior. Lle­gó en­ton­ces la rei­vin­di­ca­ción de un plan­tel que prác­ti­ca­men­te no su­frió ma­yo­res re­to­ques des­pués de la 2016/17. Y los que lle­ga­ron (Jo­na­tan Trei­se y Jus­tin Ke­e­nan en lu­gar de Juan Pa­blo Can­te­ro y Da­mián Tin­to­re­lli) no tar­da­ron en amol­dar­se al rol que le des­ti­nó “Se­ba” Gon­zá­lez.



San Mar­tín man­tie­ne su es­ti­lo de jue­go ague­rri­do, en el que se es­fuer­za por pro­vo­car el error del ri­val pa­ra co­rrer la can­cha co­mo pri­mer ob­je­ti­vo. No obs­tan­te, tie­ne mo­men­tos de mu­cha for­ta­le­za en la de­fen­sa (Le­o­nar­do Mai­nol­di es cla­ve pa­ra im­po­ner con­di­cio­nes an­te los ri­va­les de ma­yor por­te fí­si­co) y en ata­que, aún cuan­do dis­po­ne de un jue­go pe­ri­me­tral de cui­da­do, tien­de a de­mo­ler en la pin­tu­ra con el com­ple­men­to de Je­re­miah Wo­od y Ke­e­nan. Vir­tu­des va­ria­das que ha­cen de San Mar­tín un ri­val te­mi­ble. Má­xi­me cuan­do ya no car­ga so­bre sus hom­bros la pe­sa­da mo­chi­la de no po­der co­ro­nar lo que en va­rias oca­sio­nes se ca­ta­lo­gó co­mo “cam­pa­ñón”.



Es por eso que aho­ra in­fla el pe­cho y mi­ra en el ho­ri­zon­te el de­sa­fío que se­rá de­rro­car a San Lo­ren­zo, el gran do­mi­na­dor de la Li­ga en los dos úl­ti­mos años. El téc­ni­co Gon­zá­lez con­fía cie­ga­men­te con el ma­te­rial que dis­po­ne y no re­hú­ye al com­pro­mi­so. San Mar­tín se ar­mó pa­ra ser pro­ta­go­nis­ta y más allá de los per­ga­mi­nos que pue­dan ex­hi­bir el res­to de los clu­bes, des­pi­dió fe­liz es­te año, y ya sin cuen­tas pen­dien­tes, irá por to­do en 2018.



Fuente: Diario Epoca



