Regatas debutará ante Hebraica en la Liga de las Américas

La Liga de las Américas 2018, finalmente, ha develado su calendario de competencia para la primera fase. Regatas Corrientes hará su estreno el 2 de febrero a las 21:45 ante Hebraica y Macabi de Uruguay.

Con cuatro elencos argentinos buscando la gloria y repartidos en distintas zonas dentro de esta ronda inicial, la Fiba ha dado a conocer cómo se jugarán los cuatro grupos en Monterrey, Talca, Corrientes y Baurú. La expectativa crece, y habrá acción en distintos puntos del continente para esta prometedora instancia.



Ya era sabido que Ferro va a viajar a México, que San Lorenzo jugará en Chile y que Regatas recibirá uno de los cuadrangulares en tierras correntinas donde también estará Estudiantes. Lo que se desconocía, hasta ahora, era el itinerario de cada equipo, el cual se da a conocer continuación (el calendario está configurado como el horario local respectivo, pero entre paréntesis figura la hora argentina).



GRUPO C - Sede: (Corrientes)

2 de febrero

19.30 hs. - Leones de Ponce (Puerto Rico) vs. Estudiantes de Concordia (Argentina)

21.45 hs. - Regatas Corrientes (Argentina) vs. Hebraica y Macabi (Uruguay)

3 de febrero

19.30 hs. - Hebraica y Macabi (Uruguay) vs. Leones de Ponce (Puerto Rico)

21.45 hs. - Estudiantes de Concordia (Argentina) vs. Regatas Corrientes (Argentina)

4 de febrero

19.30 hs. - Estudiantes de Concordia (Argentina) vs. Hebraica y Macabi (Uruguay)

21.45 hs. - Regatas Corrientes (Argentina) vs. Leones de Ponce (Puerto Rico)



GRUPO A - Sede: Monterrey, México

19 de enero

18.00 hs (15.00) - Ferro (Argentina) vs. Soles de Mexicali (México)

20.15 hs (17.15) - Fuerza Regia (México) vs. Capitanes de Arecibo (Puerto Rico)

20 de enero

18.00 hs (15.00) - Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) vs. Ferro (Argentina)

20.15 hs (17.15) - Soles de Mexicali (México) vs. Fuerza Regia (México)

21 de enero

16.00 hs (13.00) - Capitanes de Arecibo (Puerto Rico) vs. Soles de Mexicali (México)

18.15 hs (15.15) - Fuerza Regia (México) vs. Ferro (Argentina)



GRUPO B - Sede: Talca, Chile

26 de enero

19.15 hs. (19.15)- Mogi das Cruzes (Brasil) vs. San Lorenzo (Argentina)

21.30 hs. (21.30) - Español de Talca (Chile) vs. Paulistano (Brasil)

27 de enero

19.15 hs. (19.15) - Paulistano (Brasil) vs. Mogi das Cruzes (Brasil)

21.30 hs. (21.30) - San Lorenzo (Argentina) vs. Español de Talca (Chile)

28 de enero

19.15 hs. (19.15) - Paulistano (Brasil) vs. San Lorenzo (Argentina)

21.30 hs. (21.30) - Español de Talca (Chile) vs. Mogi das Cruzes (Brasil)



GRUPO D - Sede: Bauru, Brasil

9 de febrero

18.00 hs. (19.00) - Correcaminos (Panamá) vs. Guaros de Lara (Venezuela)

20.15 hs. (21.15) - Bauru (Brasil) vs. San Salvador BC (El Salvador)

10 de febrero

18.00 hs. (19.00) - Guaros de Lara (Venezuela) vs. San Salvador BC (El Salvador)

20.15 hs. (21.15) - Correcaminos (Panamá) vs. Bauru (Brasil)

11 de febrero

18.00 hs. (19.00) - San Salvador BC (El Salvador) vs. Correcaminos (Panamá)

20.15 hs. (21.15) - Bauru (Brasil) vs. Guaros de Lara (Venezuela)



