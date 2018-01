González destacó la entrega de San Martín pese a la derrota

San Martín sufrió su primera derrota en el "Fortín Rojinegro" en lo que va de la temporada, y en zona mixta el técnico Sebastián González comentó, "no jugamos un buen partido, pero destacó dentro de lo poco fluido que se jugó se dejó el corazón, peleamos hasta el final, destacó la entrega del equipo en todo momento".

El entrenador de San Martín de Corrientes, Sebastián González, quiso destacar las cosas buenas de su equipo a pesar de la derrota en el “Fortín Rojinegro” ante La Unión (73-79), en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquetbol. En zona mixta, el coach cordobés sostuvo: “Fue un partido trabado y chato, ambos con ausencias de buenos jugadores y eso sumando al calor y la poca rotación se vislumbraba eso. Nosotros no jugábamos un buen partido y una luz de seis puntos podía ser significativa pero ellos supieron manejar situaciones precisas en un juego con poca efectividad”.



Y agregó: “Destaco que dentro de lo poco fluido que se jugó, se dejó el corazón, de peleó hasta el final, lo luchamos y hasta pudimos revertir el marcador pero no supimos aprovecharlo. A veces no entra pero destaco eso de mi equipo, la entrega y el corazón”. Fue la primera derrota local de la temporada y ante ello, “Seba” sostuvo: “Se sumaron muchos problemas, entre esos la de entrar con los tres grandes para que no nos puedan presionar tanto la bola que es lo que ello hacen muy bien. Eso y sumado a la ausencias que se sumaron en ambos lados hizo que el juego que ofensivamente no fuera bueno”.



A pesar de tener buenos pasajes del partido: “Nos quedamos trabados y no entró la bola desde afuera, cuando quisimos jugar interno ellos nos hicieron daño con algunas penetraciones. Creo que nuestra defensa fue algo correcta, fue en ataque donde no pudimos jugar bien y eso llevó a que solo hagamos 72 puntos como locales y nosotros estamos acostumbrados a mas”.



Para cerrar, el entrenador confió en las próximas presentaciones del equipo correntino: “Estaba hablado que Treise ingrese algunos minutos, pero hay que tener en cuenta que hace mucho no estaba entrenando con el equipo y sabemos que tenemos ausencias en la base. Ojalá que ya esté bien para el próximo. Ahora se viene Ferro, donde tenemos que estar bien y creo que debemos recuperar a algunos jugadores más, pero repito, no me voy mal, porque cuando las cosas no salen bien pero el equipo lucha y deja todo eso deja cosas interesantes, aunque no se dio”.





Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes