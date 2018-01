Pozzer: "Tenemos seis finales de local"

El capitán y máximo referente de Unión, Luciano Pozzer, hace un análisis de lo que dejó la primera parte del torneo, la difícil situación en la que se encuentra el equipo, y confía en revertir la situación. Por otra parte, el plantel volvió ayer al trabajo.

Desde que Unión volvió a los primeros planos deportivos, con el inicio del actual proyecto deportivo allá por el año 2014, Luciano Pozzer volvió a su tierra natal, a su club que lo vio nacer, y es el único con asistencia perfecta en todo el proceso que arrancó en el Provincial de aquel año, Regional en 2015, donde logró el ascenso, continuando su derrotero en esta tercera temporada del club en la justa nacional. Es el jugador franquicia de la institución del Barrio Progreso, y nadie más que él sabe lo que es llevar puesta la camiseta del rojo, siendo profundas sus manifestaciones anímicas y deportivas, tanto en las grandes conquistas, como así también en los tiempos de sequía, como precisamente transita en el presente torneo.



Es por ello, que a horas de volver a los trabajos, con vistas a la reanudación del certamen el próximo 26 de enero, charlamos con él, quien nos dejó las siguientes consideraciones. Consultado sobre el análisis que hizo de la campaña del equipo en la primera parte del torneo, y también sobre su situación personal, donde una lesión no le permitió arrancar el torneo, Luciano manifestó lo siguiente: Bueno si los primeros partidos no jugué por la lesión y después fui mejorando, de sentirme cada vez mejor y creo que al final del año ya llegué al cien por cien. El receso este me vino muy bien y ahora tengo que hacer la pequeña pre-temporada que vamos a comenzar a partir del jueves (11/1), y bueno tratar de ponerme lo mejor físicamente para encarar la segunda parte que va a ser muy dura. Estamos en una situación complicada”.



“Con respecto a la primera parte del año creo que fue mala, es la realidad, pero bueno los equipos de esta zona son muy buenos y nosotros no arrancamos bien, tuvimos muchos partidos con jugadores lesionados y eso te pasa factura. Es muy difícil ganar en esta zona si das ventajas de jugadores lesionados. Creo que se nos escapó el partido con Capuchinos de local -11° fecha-, que era un partido que si ganábamos nos posicionaba un poco mejor para el final del año (2017), y también con Central Entrerriano-3° fecha- que se perdió por uno-también de local-creo que si hubiésemos ganado esos dos partidos hubiéramos terminado más tranquilos el receso”.



- Luciano, seguramente plantel y cuerpo técnico trabajarán entre otras cuestiones en buscar consolidar la localía y hacerla fuerte como en temporadas anteriores, sabiendo que son seis juegos claves en esa condición y donde no se pueden resignar puntos, más allá de también intentar dar el zarpazo de visitante, para de esa manera mantener las chances de salir de la zona del descenso:



Tal cual. Pienso lo mismo. Tenemos seis finales, y creo que nos vino bien que nos toque dos partidos de local ni bien arrancamos, (ante Olimpia y General San Martín, respectivamente), creo que si ganamos esos dos partidos nos ponemos bien de la cabeza, y va a ser todo más fácil para trabajar y pensar en lo que viene. El primero es un rival directo, como lo es Olimpia de Paraná que viene también en la última colocación con nosotros, y creo que son dos partidos que nos van a marcar, para bien o para mal, pero vamos a prepararnos con todo para ganar esos dos partidos, y de ahí trabajar tranquilo e ir partido a partido. También lo ideal sería ganar afuera, pero más que nada mantener la localia y tratar de ir subiendo de a poquito en la tabla de posiciones.



- Seguramente, siempre pasa en los equipos, cuando la mano viene cambiada, habrá algún recambio de jugadores, como lo tomás a eso en caso de producirse:



Si creo que eso queda a criterio del cuerpo técnico y los dirigentes si van a traer algún refuerzo, y bueno si es que lo llegan a traer, trataremos de acomodarlo rápido al equipo, tratar que nos dé una mano y bueno empezar a ganar acá de local que es lo más importante.



- Para el cierre Luciano, que le querés expresar al simpatizante del rojo, y a la afición goyana en general, que siempre acompañó al equipo en todo este tiempo:



Que la gente nos siga acompañado, que siga yendo a la cancha que vamos a tratar de dar lo mejor posible cada uno, y cambiar esta historia. Ojalá que los podamos hacer.



Volvió al trabajo



Unión retomó ayer los trabajos, donde realizó una mini pre-temporada, en primera instancia, en la parte física para luego con el transcurso de los días, trabajar en cancha, reforzando los sistemas tácticos. En tanto por estas horas la dirigencia junto al cuerpo técnico se encuentran en plenas tratativas para la incorporación de una nueva ficha al plantel. El certamen se reanudará el 26 de enero, donde Unión recibirá a Olimpia de Paraná (2-10), para cuarenta y ochos horas más tarde, ser también anfitrión de General San Martín de Curuzu Cuatía (7-5).



Fuente: prensa Unión



