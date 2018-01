Regatas tiene un cierre de enero muy complicado

Regatas Corrientes afrontará lo que resta de enero en tres frentes bien definidos. La Liga Nacional, cuyo próximo compromiso es Ferro el lunes en el Contte; la recuperación de lesionados, y su participación en la Liga de las Américas, desde el 2 de febrero próximo.

Sin pausas, tras afrontar una durísima gira por Santiago del Estero, el plantel profesional del Club de Regatas Corrientes afrontará lo que resta de enero en tres frentes bien definidos. El primero la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol en el “José Jorge Contte” en donde recibirá este lunes a Ferro Carril Oeste, y el miércoles a Comunicaciones de Mercedes.



Luego el equipo de Gabriel Piccato volverá a salir a la ruta, en otra prueba de fuego en Córdoba en donde visitará a Instituto el 22 de enero (Regatas no le pudo ganar en la temporada en tres partidos) y a Atenas (24 de enero). Y cerrará enero, el lunes 29 recibiendo a Ciclista Olímpico de La Banda; para luego si cambiar el chip y poner todos los sentidos en la Liga de las Américas, cuyo grupo “C” se jugará en el estadio del parque Mitre del 2 al 4 de febrero próximo.



LESIONADOS



Mientras Regatas estaba de gira por Santiago del Estero, en Corrientes, Fernando Martina trabajo incansablemente con el preparador físico Guillermo Stieg para adelantar su regreso a las canchas. El pivote cordobés que ya no había jugado en Concordia, ante Estudiantes, volvió a sentir la misma molestia en el encuentro ante La Unión de Formosa, por lo que no jugó el segundo tiempo.



Ahora se perdió los partidos ante Olímpico y Quimsa por la hernia discal lumbar aguda, pero su gran recuperación, inclusive ya haciendo cancha y lanzamientos al aro, despierta grandes expectativas y confianza de tenerlo en el corto plazo. En tanto que Paolo Quinteros, que no jugó en la capital santiagueña, con una distención del isquiotibial de la pierna izquierda, tiene para una semana de recuperación, por lo que no será de la partida ante Ferro y Comunicaciones.



En contrapartida, el que regreso ante Quimsa fue el estadounidense Leemire Goldwire, que no veía acción desde el partido ante Ferro, el 4 de diciembre último, por un desgarro en el gemelo de la pierna derecha. En 15 minutos de juego, el base “Lee” Goldwire marcó 16 puntos, goleador de la noche con Torin Francis, producto de 2/2 en simples, 1/2 en dobles, y 4/8 en triples; en un gran regreso pese al largo tiempo de inactividad.



LIGA DE LAS AMERICAS



El tercer campo a trabajar de Regatas será la Liga de Américas, en donde será sede del grupo “C” a partir del 2 de febrero próximo, con la presencia de Leones de Ponce (Puerto Rico), Estudiantes de Concordia, y Hebraica y Macabi (Uruguay). Recordemos que el primero y segundo del grupo clasificarán a las semifinales de la más importante competencia continental; y en donde Regatas Corrientes supo consagrarse campeón en la edición 2011 en Xalapa, México.



FIXTURE DE FEBRERO CONFIRMADO



Por último, la Asociación de Clubes (AdC), confirmó el fixture de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) para el mes de febrero, después de su participación en la Liga de las Américas. El equipo de Gabriel Piccato jugará cuatro partidos, tres de local (Quilmes 9/2, Quimsa 13/2 y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 16/2), y cerrará el mes en Salta ante el equipo local, el 28/2.



ENERO EN LA LIGA

15/01 Regatas – Ferro

17/01 Regatas – Comunicaciones

22/01 Instituto – Regatas

24/01 Atenas – Regatas

29/01 Regatas – Olímpico

LIGA DE LAS AMERICAS

2 de febrero: 19.30 hs. Leones vs. Estudiantes, y 21.45 hs. Regatas vs. Hebraica y Macabi.

3 de febrero: 19.30 hs. Hebraica y Macabi vs. Leones, y 21.45 hs. Estudiantes vs. Regatas.

4 de febrero: 19.30 hs. Estudiantes vs. Hebraica y Macabi, y 21.45 hs. Regatas vs. Leones.

FEBRERO EN LA LIGA

09/02 Regatas vs. Quilmes

13/02 Regatas vs. Quimsa

16/02 Regatas vs. Gimnasia

28/02 Salta Basket vs. Regatas



