Regatas se enfoca en la doble competencia

Sin pausas, tras afrontar una durísima gira por Córdoba, el plantel profesional del Club de Regatas Corrientes afrontará dos semanas de intensa competencia, entre Liga Nacional, Liga de las Américas y Súper Copa.

Como compromiso inmediato, en lo que representará la decimosexta presentación en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes estará recibiendo el próximo lunes a Ciclista Olímpico de La Banda. El equipo de Gabriel Piccato viene de lograr un importante triunfo ante Atenas en Córdoba, al que venció por 80 a 73, tras arrancar perdiendo por 0 a 15; en una gran producción de Paolo Quinteros y Santiago Vidal.



SUPER COPA



En tanto que como novedad, dada a conocer por la Asociación de Clubes (AdC), Regatas Corrientes se medirá con San Lorenzo, el miércoles 7 de febrero en Obras Sanitarias, en la primera edición de la Súper Copa. Se trata de un enfrentamiento entre el campeón del Súper 4 y el campeón de La Liga 2016/2017, pero al haber sido San Lorenzo el ganador de los dos torneos, la siguiente opción reglamentaria es Regatas Corrientes, subcampeón. Así la Súper Copa, que reedita la final de la última temporada liguera, se disputará el miércoles 7 de febrero a las 21 horas en el estadio Obras Sanitarias de La Nación, con transmisión de TyC Sports para todo el país.



LOGISTICA EN MARCHA



De esta manera, Regatas Corrientes tras jugar el Cuadrangular “C” de la Liga de las Américas, del 2 al 4 de febrero próximo en el parque Mitre, estará viajando a Capital Federal para jugar la Súper Copa. Y tras el juego ante San Lorenzo, la delegación “Fantasma”, volverá a la capital correntina para retomar la competencia liguera, en donde recibirá a Quilmes de Mar del Plata, el viernes 9 de febrero.



FEBRERO EN LA LIGA



Después, Regatas seguirá su itinerario por la Liga Nacional el 13 de febrero ante Quimsa de Santiago del Estero, y el 16 de febrero ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia; ambos de local. Luego, del 19 al 26 de febrero habrá un receso impuesto FIBA, para la ventana internacional de las Eliminatorias para el Mundial; en tanto el 28 de febrero visitará a Salta Basket; hasta aquí todo lo confirmado por la AdC.



LIGA DE LAS AMERICAS



En medio de estos partidos y viajes, Regatas jugará la Liga de Américas, en donde será sede del grupo “C” a partir del 2 de febrero próximo, con la presencia de Leones de Ponce (Puerto Rico), Estudiantes de Concordia, y Hebraica y Macabi (Uruguay). Recordemos que el primero y segundo del grupo clasificarán a las semifinales de la más importante competencia continental; y en donde Regatas Corrientes supo consagrarse campeón en la edición 2011 en Xalapa, México.



PROGRAMA DE PARTIDOS



2 de febrero: 19.30 hs. Leones vs. Estudiantes, y 21.45 hs. Regatas vs. Hebraica y Macabi.

3 de febrero: 19.30 hs. Hebraica y Macabi vs. Leones, y 21.45 hs. Estudiantes vs. Regatas.

4 de febrero: 19.30 hs. Estudiantes vs. Hebraica y Macabi, y 21.45 hs. Regatas vs. Leones.



