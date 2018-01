Mainoldi: "El objetivo es estar lo más arriba posible"

Una nueva victoria como local consiguió San Martín de Corrientes (90-65 ante Olímpico de La Banda) y el santafesino Leonardo Mainoldi volvió a analizar la producción del equipo “rojinegro” y anticipó lo que se viene.

“Siempre es complicado jugar con el calor, en la primera parte fue muy parejo, tuvimos un buen arranque en el tercero pero en el último cuarto sacamos diez puntos y esa diferencia confirmó que hicimos un gran último cuarto, que hicimos un buen juego, le provocamos pérdidas y ahí se vio el juego de San Martín que queremos todos, de jugar, correr las ofensivas y ser efectivos”, dijo “Leo” que en la noche tuvo una destacada actuación con 17 puntos y 8 rebotes.



Y agregó que habrá que ir partido a partido: “El objetivo es estar lo más arriba posible, no tenemos que volvernos locos y tenemos ser realistas que no jugamos mucho de visitantes. Ahora se viene una gira larga y complicado, agradecemos que nos tocó este calendario con las bajas que hemos tenidos en las últimas semanas. Tengo que reconocer el esfuerzo del equipo que supo salir adelante cuando no estábamos todos. Todos los equipos pasan por eso y nosotros supimos salir ilesos, por decirlo de alguna manera”.



Si bien en el mes de enero, San Martín no tuvo compromisos visitantes, Mainoldi confía en el presente del equipo de cara a la primera gira de 2018: “Ahora tenemos que salir a la ruta y comenzar en Junín, una cancha complicada. Ahora jugamos cada 48 horas y sabemos que son partidos importantes, pero tenemos ganas de cambiar esa imagen que dejamos fuera de casa, somos un equipo competitivo y venimos de un empujón anímico que nos servirá para lo que se viene”.



Primera gira del año



Luego de cinco juegos en el “Fortín Rojinegro” (con una racha de 4 victorias y 1 derrota), el plantel de San Martín de Corrientes comenzó anoche su primer viaje de 2018, que durará una semana y estará compuesta por tres compromisos visitantes en las ciudades de Junín y Buenos Aires. El primero de los juegos será ante Argentino, mañana desde las 21:30 hs en el estadio “Fortín de las Morochas” y con el arbitraje de Alberto Ponzo, Alejandro Chiti y Sergio Tarifeño.



Asimismo, ya en la ciudad de Buenos Aires visitará a San Lorenzo en la noche del jueves 1 de febrero (desde las 21 hs en el Polideportivo Roberto Pando), mientras que cerrará la gira ante Ferro Carril Oeste el sábado 3 en el estadio Héctor Etchart. Del juego ante Comunicaciones (hace una semana), el bonaerense Lucas González sufre un desgarro en el aductor mayor derecho y no será parte de la delegación, por lo que se quedará en Corrientes realizando trabajos de kinesiología con el equipo de profesionales del club, el doctor Pablo De Pedro y el licenciado en kinesiología Franco Chanquet.



Por otro lado, el base bahiense Lucas Faggiano será revisado esta semana en Buenos Aires, transitando su séptima semana de recuperación tras la operación por la fractura de escafoides de la muñeca izquierda. Su vuelta a la actividad dependerá del proceso de recuperación. El próximo juego como local, San Martín recibirá a Quilmes de Mar del Plata en la noche del miércoles 7 de febrero, desde las 21:30 hs.



