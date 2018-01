San Martín de Curuzú le ganó a Unión de Goya

En una nueva fecha del Torneo Federal de Básquetbol (TFB) División Mesopotamia, San Martín de Curuzú Cuatiá superó como visitante a Unión de Goya por 69 a 64. En el "santo" se destacó Fernando Peruchena con 19 puntos, mientras que en el "rojo" Nahuel Melian anotó 13 puntos.

Una bomba de Gomez Brocal abrió las acciones. Unión no estaba fino en ofensiva e Insaurralde llevó la cuenta a 0-5 en el amanecer del juego. Los siguientes minutos seguía la sequía en el local, que buscaba sin efectividad el tiro externo (0/4), lo que posibilitó que el GSM llevara la marca a 0-7, con 6’00 por jugar. Espindola (2) y Peralta (4) abrieron el fuego en el anfitrión y el juego se equilibró 6-7. Las acciones siguieron ese cauce los siguientes minutos, Unión llegó en ese lapsus a comandar la pizarra luego de una buena intervención de Boeri, 10-9, sin embargo un par de distracciones sumado a conversiones perimetrales de Acosta le dieron el periodo a General San Martín 14-20.



El segundo acto, Boeri castigó desde lejos en los primeros segundos. Bataglia luego mando a la cancha a Melian y Sacco, buscando variantes ofensivas. Rápidamente le dieron dividendos con un triple y doble respectivamente, 24-25 y minuto de Balbis, a 4’00 del final. Asfixiantes marcas en ambos equipos, sumado al calor hacían cada balón disputado y además llevaban a las pérdidas no forzadas. Finalmente y al igual que en el cierre del periodo anterior, un par de imprecisiones del local le posibilitaron que General San Martín volviera a llevarse el periodo, 30-33.



De movida la visita con Luna, Aguirre y Peruchena establecieron un parcial de 0-7, poniendo la máxima 30-40 que obligó a Bataglia a frenar las acciones. Desconcentraciones y pérdidas no forzadas en un juego de estas características no eran posibles. Dio resultado, Unión ajustó las marcas y calibró las ofensivas estableciendo un parcial de 10-2, mediante conversiones de Pozzer, Espindola y Melian que lo llevó ahora a Balbis a calmar las aguas con el tiempo muerto, 40-42 a 6’00 del final. El juego era intenso, aunque desordenado por momentos con equipos que se alternaban en el dominio de la pizarra, Unión llegó a tomar una luz de 45-42, sin embargo el GSM se recuperó con un parcial 0-8, para volver al frente 45-50 con 2’30 por jugar. Los minutos finales la visita supo administrar la venta llevándose el parcial 47-53.



Llegamos al segmento de las definiciones y donde difícilmente haya segunda oportunidades. Boeri otra vez desde los 6.75 volvió a hacerse presente 50-53, con 8.45 por jugar. Una baja tensión provocó que el juego se interrumpiera unos minutos, lo que oxigenó a ambos planteles, que venían con la sobrecarga de los juegos de cuarenta y ocho horas antes. Dentro de ese contexto y en la reanudación del match la visita se recostaba en su buen perímetro para mantener distancias 56-61 a 4’30 del final.

Unión no estaba fino en el cesto rival y en un juego tan cerrado eso complicaba aún más las cosas, máxime cuando una bomba de Insaurralde llevó la cuenta a 56-64. El juego entraba en su etapa de definición y luego de una guapeada de Sacco, logró acortar 62-65 a 3’00 del final. Las acciones eran dramáticas. Sacco volvió a hacerse presente tras asistencia de Pozzer y el 64-66 a 1’00 del final, dejaba los corazones a mil. Tras la pausa de Balbis, buena defensa del local le dejo la ofensiva. Con 26 segundos de juego por disputarse, minuto de Bataglia, para diagramar la jugada buscando el empate, con los 13” de posesión que le quedaba. Sin embargo no pudo convertir, aun así todavía dispuso de una última oportunidad, cuando ante la falla desde la línea de Insaurralde, no logra obtener el rebote defensivo, quedándose de esa manera sin chances y desperdiciando una buena oportunidad de poder seguir con vida en el juego. La visita fue efectivo en los segundos finales que lo llevó al triunfo 64-69.



Síntesis del partido:

Unión (64): Santino Ciganda 8, Gregorio Espindola 6, Nelson Peralta 7, Nicolas Boeri 9, Luciano Pozzer 9; Nahuel Melian 13, Diego Santacruz 0, Jonathan Sacco 12. DT: Gustavo Bataglia.

General San Martín (69): Agustin Insaurralde 11, Facundo Gomez Brocal 3, Fernando Peruchena 19, Franco Aguirre 8, Ignacio Luna 8; Matías Acosta 14, Franco Zandomeni 2, Renzo Olivetti 4. DT: Jorge Balbis.

Parciales: 14-20, 30-33 (16-13); 47-53 (17-20); 64-69 (17-19).

Árbitros: Franco Di Giulio y Javier Zorondo.

Cancha: Unión de Goya.



Fuente: prensa Unión



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes