Melian: "Tenemos que estar fuertes de la cabeza"

Unión de Goya volvió a los trabajos esta mañana, ya con la mente puesta en el día viernes donde visitará a su clásico rival Atlético Saladas. Nahuel Melian deja sus conceptos luego de la doble jornada del fin de semana pasado.

Unión volvió hoy a los trabajos pensando en lo que será el choque del día viernes en tierras saladeñas. Luego de la doble actuación con una victoria y la restante derrota, los dirigidos por Gustavo Bataglia, cambiaron rápidamente el chip a modo positivo, sabiendo que les resta jugar diez partidos donde se definirá la suerte del equipo en el nacional. Las actividades se repetirán en el transcurso de la semana para llegar de la mejor manera, sobre todo fortalecer la parte anímica y mental, donde seguramente hará mayor hincapié el cuerpo técnico.



Melian confía en lo que viene



Culminado el juego del día domingo ante General San Martín, derrota 64-69, dialogamos con Nahuel Melian, quien luego de su lesión que no lo dejo en buenas condiciones al finalizar el año, ahora luego de la exigente mini-pretemporada, empieza a recuperar su nivel, 29 puntos ante Olimpia y 15 ante General San Martín, quien nos dejó los siguientes conceptos.

Bueno Nahuel terminó el primer fin de semana de doble jornada, con una victoria y una derrota, tu balance general y también el personal donde estás volviendo a tu nivel: “Si, como vos decís, terminó el comienzo este tan esperado para nosotros , porque eran dos partidos claves, pudimos meter uno ante Olimpia y peleamos hasta el final este-General San Martín- sabíamos que iba a ser un partido duro, ambos equipos veníamos cansados, nosotros el viernes habíamos hecho un desgaste bastante importante luego de dos suplementarios y lamentablemente hoy nos tocó perder, pero el balance es positivo creo que venimos laburando bien, trabajando como corresponde y aunque no se nos están dando los resultados , creo que con la llegada de Jona (Jonathan Sacco) nos estamos fortaleciendo. Nos quedan partidos por jugar, por ganar y vamos a seguir trabajando hasta el final. Con respecto a mi rendimiento, si he tenido al final de temporada un desgarro que me ha limitado el final, pero ahora me siento bien, estoy en plenitud estamos bien y esperemos seguir por esta senda”.



Para finalizar, y consultado que el equipo fue de menor a mayor y eso es importante, el escolta oriundo de Santiago del Estero expresó: “Si así es. Es el momento de estar fuertes de la cabeza, los resultados ya se nos van a dar, si seguimos trabajando bien durante la semana, tanto para parte física como táctica, solamente queda seguir para adelante, seguir entrenando y dejando todo como lo venimos haciendo en cada partido”, concluyó.



Fuente: prensa Unión



