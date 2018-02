Regatas se enfoca en el debut ante Hebraica Macabi

Regatas Corrientes ya cambió de chip y se encuentra trabajando para jugar en la zona “C” de la DIRECTV Liga de las Américas 2018, que se desarrollará en el estadio “José Jorge Contte”. El debut será mañana ante el bicampeón uruguayo Hebraica Macabi.

El equipo de Gabriel Piccato debutará ante el bicampeón uruguayo Hebraica Macabi de Montevideo, en partido que se jugará mañana, a partir de las 21:45 hs y cerrará la primera jornada del Cuadrangular de primera fase “C” de la Liga de las Américas. El equipo uruguayo, dirigido por el DT “Leo” Zylbersztein, llega a Corrientes con un plantel rico en figuras como el conocido jugador internacional Leandro García Morales (ex San Martín de Corrientes) y Rachaun Freeman; por nombrar algunos.



Además el equipo “Charrúa” contará con los refuerzos Marcos Marotta, que ya está jugando la Liga local, y el extranjero Dane Johnson, pivote de 2.08 metros, de Larre Borges, que reemplazará al lesionado Ricardo Glenn. Regatas, en tanto, tras el gran triunfo ante Ciclista Olímpico de la Banda volvió al trabajo con la mente en el debut, y a la espera que llegue su refuerzo, estadounidense Gerald Fitch; que tras subsanar su problema de pasaporte llegará hoy a Corrientes.



Recordemos que Fitch, un 1-2 de 1,91 metros de altura, viene de jugar en la Liga Nacional de Básquetbol 2016/17 en San Lorenzo de Almagro, en donde fue reemplazo temporario del puertorriqueño Guillermo Díaz. En diez (10) juegos, con doscientos cuarenta (240) minutos en cancha, Fitch marcó 126 puntos, un promedio por juego de 12.6 puntos en 24 minutos siempre de promedio; con porcentajes de 72.7% en simples, 57.4% en dobles y 32.7% en triples.



Regatas continuará su itinerario el sábado 3 desde las 21.45 horas, ante Estudiantes de Concordia, un conocido en la Liga Nacional y flamante subcampeón de la Liga Sudamericana 2017. Por último el domingo 4 de febrero, en la última jornada, el representativo “fantasma” enfrentará a Leones de Ponce de Puerto Rico, que terminó tercero en la edición 2017 de la Liga de las Américas. Recordemos que el primero y segundo del grupo clasificarán a las semifinales de la más importante competencia continental; y en donde Regatas Corrientes supo consagrarse campeón en la edición 2011 en Xalapa, México.



PROGRAMA

2 de febrero

19.30 hs. Leones de Ponce (Puerto Rico) vs. Estudiantes de Concordia

21.45 hs. Regatas Corrientes vs. Hebraica Macabi (Uruguay)

3 de febrero

19.30 hs. Hebraica Macabi vs. Leones de Ponce

21.45 hs. Estudiantes de Concordia vs. Regatas Corrientes

4 de febrero

19.30 hs. Estudiantes de Concordia vs. Hebraica Macabi

21.45 hs. Regatas Corrientes vs. Leones de Ponce



