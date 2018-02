Rodríguez: "La idea es mejorar, dar todo para ganar"

El alero puertorriqueño Jonathan Rodríguez de a poco se va metiendo en el esquema que pretende Rivero para el equipo. El boricua habló en la previa al duelo con Hispano Americano.

El alero boricua Jonathan Rodríguez destacó "esta es una de las giras más complicadas del torneo por las distancias a recorrer pero nos hemos entrenado muy bien esta semana y vamos preparado física y mentalmente para enfrentar este reto".



"El equipo entero tiene una armonía ya que empezamos a agarrar confianza. Entendimos de que podemos terminar bien los partidos y ganar y eso nos hace sentir mucho mejor", señaló. Sobre su ensamble en el equipo sostuvo "me siento muy bien con el entrenador, haciendo lo mejor posible y tratando de hacer lo que el equipo necesite de mi para poder obtener victorias".



Sobre la Liga Nacional dijo" es una Liga muy física, muy buena de mucho talento local y extranjero. Yo tenía muchas amistades que habían jugado aquí y me hablaron de lo que era. No existen muchas diferencias de la Liga de México, aquí es más táctico más al estilo europeo no hay tanto contraataque, pero las dos son muy buenas Ligas y muy físicas".



Por último en referencia a la gira expresó" la idea es mejorar, dar el todo por el todo para poder ganar. Nosotros vamos a afrontar los partidos entendiendo que tenemos la posibilidad de ganarlos y así venir de allá con alguna victoria".



