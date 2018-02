En Mercedes comenzaron los playoffs de la Liga Provincial

Anoche se levantó el telón de los cuartos de final de la Liga Provincial de Clubes 2017-2018, que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes. En Mercedes, el local Atlético superó ampliamente a Football de Esquina por 106 a 77. Hoy seguirá la acción en Capital y en Goya.

Luego de un extenso receso, se reanudó la Liga Provincial Mayores de Clubes 2017/18, certamen que otorga al campeón el ascenso al TFB 2018/19. En el primer duelo de los cuartos de final, Atlético Mercedes no dejó dudas en su estadio, y derrotó con contundencia a Football de Esquina por 106 a 77. Con este triunfo la "crema" se adelantó 1-0 en la serie, que ahora se trasladará al sur de la Provincia.



En cuanto a los otros enfrentamientos de cuartos de final, esta noche seguirá la acción en Capital y en Goya. En el Polideportivo "Rafael Cañete", el dueño de casa, Hércules recibirá la visita de Juventus desde las 21:30 hs. Será el primer partido de la serie entre capitalinos. En tanto que en la ciudad de Goya, el local Amad recibirá desde las 22 hs a Antorcha de Saladas. Mientras que mañana en el "Martín A. Brisco", Alvear será anfitrión de Córdoba en otro choque entre equipos de la Capital.



Programa de partidos:

Cuartos de final 1º juego:

Atlético Mercedes 106-77 Football (Esquina)

Hoy:

21:30 Hércules vs Juventus

22:00 Amad vs Antorcha

Mañana:

21:00 Alvear vs Córdoba



