Saiz: "Pudimos manejar la diferencia y llevarnos el partido"

A pesar de que Regatas no contó con sus pivotes, ya que Fernando Martina y Chevon Troutman no fueron de la partida por estar entre algodones, se pudo llevar adelante el encuentro, con un gran aporte de Javier Saiz, quien tuvo que hacer las veces de pivote y lo hizo de la mejor manera, haciendo que casi no se notaran las ausencias.

En cuanto a las bajas y a la cantidad de partidos que llevan en poco tiempo, Saiz dijo que “nosotros no veníamos de la mejor manera, no solo por las bajas, sino por la cantidad de partidos que traíamos en todos estos días”. Además, analizó que “en la previa iba a ser un partido duro, pero pudimos manejar la diferencia todo el juego, y así llevarnos el partido”.



El ala pivote fantasma se despachó con un gran juego, siendo doble figura, al conseguir 10 puntos y 10 rebotes, y de esta forma fue una de las claves para que Regatas sume su tercera victoria en fila por Liga Nacional. Tras su buen juego, el cordobés enfatizó sobre las lesiones que aquejan al plantel: “Las lesiones son algo que no podes controlar, hay que adaptarse nada más. Por suerte todo el cuerpo técnico trabaja de la mejor manera para llegar a los encuentros en buena forma”.



En su buen pasar actual, Javier Saiz recibió la gran noticia de que será parte del plantel que disputará la ventana de febrero en las Eliminatorias rumbo al mundial de China 2019. El ala pivote de Regatas fue convocado por Sergio Hernández para defender la camiseta celeste y blanca. En esta oportunidad, Javier Saiz será de la partida en los duelos de la selección Argentina frente a Uruguay y frente a Paraguay, ambos a jugarse en Olavarría, el 23 y 26 de febrero respetivamente. “Esto es muy lindo, es un reconocimiento a todo el trabajo hecho” dijo el joven jugador de 23 años. “La verdad que se disfruta muchísimo, y es otro paso importante más. Ahora hay que estar preparado, y hay que ir a afrontarlo de la mejor manera” concluyó el cordobés que está atravesando su cuarta temporada con el equipo remero.



