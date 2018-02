Arengo: "Tengo que aprovechar las posibilidades que me dan"

Uno de los jugadores que está aprovechando los minutos que tiene detrás de Paolo Quinteros es, sin dudas, Juan Pablo Arengo. El escolta correntino ya está consolidado en la Liga Nacional de Básquetbol, producto a que “personalmente me siento confiado”, dijo; además de la confianza que le dan el cuerpo técnico y sus compañeros.

La nueva victoria de Regatas Corrientes, el viernes último, frente a Quilmes de Mar del Plata, dejó muchos puntos positivos, a pesar de que continuaron las ausencias en el equipo que conduce Gabriel Piccato. Por un lado la tercera victoria consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), y por otro lado el equipo “remero” pudo pasar el 50% de efectividad en victorias en la tabla de posiciones (9 triunfos y 8 derrotas). Regatas está atravesando su mejor momento en la temporada, luego de que tuviera un comienzo irregular en el Súper 20 y en los primeros juegos de la Liga Nacional; siempre agobiado por las lesiones.



EL GRAN MOMENTO DE ARENGO



Y como no puede ser de otra manera, si el equipo pasa por un buen momento, es porque hay jugadores que claramente están pasando por un gran momento, y este es el caso de Juan Pablo Arengo. Arengo, el joven escolta correntino se mostró muy conforme con su actual rendimiento y con el del equipo en general: “personalmente me siento confiado, pero no solo es mío, sino también es por la confianza que me dan el entrenador y los compañeros”.



Juan Pablo, de 21 años, está promediando 10 puntos por partido en esta temporada de Liga Nacional. Con respecto a su buen pasar dijo que “me siento muy contento, tengo que aprovechar todas las posibilidades que me dan para demostrar que puedo jugar”. Por otra parte, en el juego contra Quilmes, Arengo convirtió 16 puntos, y fue uno de los jugadores claves para poder conseguir la victoria. Analizando este encuentro, Arengo dijo que “a partir de la defensa y goles rápidos nuestros, se hizo más fácil poder ganar”.



“Sabíamos que Quilmes estaba necesitado, y ellos juegan mucho al contragolpe, a la equivocación, entonces cuando empezó el partido logramos sacar 8 puntos, que supimos mantenerlo durante todo el partido” agregó “Potrillo”, como lo apodan en el club. Por último, Juan Pablo, se refirió a las constantes lesiones y a la manera de sobreponerse a ello, diciendo que “hay que tratar de que el jugador que no esté poder suplantarlo, porque nosotros tenemos un equipo largo hoy en día”. “Tratamos de rotar todos, ayudar un poquito, ayudar en rebotes, ayudarlo a Saiz que está solo en la pintura, y eso lo estamos logrando. Con San Lorenzo nos faltó un poco, pero con Quilmes demostramos que somos un equipo fuerte y que le vamos a hacer competencia a todos”, concluyó Juan Pablo Arengo.



