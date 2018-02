Quinteros: "Estamos tratando de dosificar los minutos"

El capitán “Fantasma”, Paolo Quinteros, admitió que la derrota ante Quimsa fue producto a que ellos “hicieron un gran trabajo”. También hubo autocrítica pensando en el juego del viernes ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

El último martes, Regatas cayó como local ante Quimsa de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Silvio Santander, que trae un muy buen andar. El duelo terminó 74 a 84, en un partido muy parejo que se definió en los minutos finales. De esta forma se cortó la buena recha que traía el equipo correntino por Liga Nacional.



En la caída de los remeros ante los santiagueños, nuevamente quien mantuvo en juego a Regatas en el partido, fue su capitán y emblema. Estamos hablando de Paolo Quinteros, el inoxidable escolta de 39 años, quien anotó 22 puntos, quien elogió el partido de Quimsa: “no hay que quitarle méritos, ellos hicieron un gran trabajo”.



Siguiendo por esta línea, el escolta remero analizó el partido diciendo que “enfrente tuvimos un grandísimo rival, que en momentos difíciles del juego metieron puntos importantes. No hay que quitarle méritos, hicieron un gran trabajo”. Además, el colonense hizo autocrítica acerca del juego de su equipo: “Nosotros en el primer tiempo estuvimos un poco desacertados, no pudimos tener buenos porcentajes, después mejoramos bastante pero ellos crecieron también”.



“Lo ideal hubiera sido sostener esa diferencia que hicimos de un principio. No lo pudimos hacer, ellos ajustaron obviamente en defensa, fueron un poco más agresivos, y nosotros no tuvimos buenos porcentajes. Metimos 30 puntos en el primer tiempo, no es típico nuestro. Perdimos contra un gran rival, ahora a corregir y a pensar en el próximo juego” continuó Paolo Quinteros.



Por último, el emblema de los correntinos, habló de un tema muy importante, que es poder repartir minutos en todo el equipo para evitar sobrecargas en los jugadores: “Con el cuerpo técnico estamos tratando de dosificar los minutos, ya que es una liga muy larga, muy exigente. Así que tenemos que cuidarnos porque si no vienen las lesiones y nadie quiere estar fuera de las canchas”.



