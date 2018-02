Mainoldi: "Gimnasia es otro rival durísimo"

Un in­te­re­san­te aná­li­sis re­a­li­zó Le­o­nar­do Mai­nol­di des­pués del triun­fo an­te Quim­sa de San­tia­go del Es­te­ro, que de­jó a San Mar­tín nue­va­men­te co­mo es­col­ta de San Lo­ren­zo en la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol. Además habló de Gimnasia, el rival de mañana en el "Fortín.

“Sa­bí­a­mos que iba a ser un par­ti­do du­rí­si­mo, una gue­rra, re­al­men­te hoy por hoy Quim­sa tam­bién es uno de los can­di­da­tos y es­tá ahí arri­ba. Por al­go se dio el par­ti­do así y sa­bí­a­mos que iba a ser de es­ta ma­ne­ra. Con el cam­bio de en­tre­na­dor (NdR: Sil­vio San­tan­der re­em­pla­zó a Fa­bio Dem­ti tras el Sú­per 20) se han po­ten­cia­do, em­pe­za­ron a ju­gar a gran ni­vel… Y bue­no, no­so­tros tra­tan­do de se­guir en esa di­ná­mi­ca po­si­ti­va acá en ca­sa. Yo creo que dos de los bue­nos equi­pos que hay en la Li­ga, to­da­vía que­da mu­cho, pe­ro bue­no, hoy por hoy ellos tam­bién es­tán ahí arri­ba igual que no­so­tros. En de­fi­ni­ti­va fue un lin­do es­pec­tá­cu­lo y nos pu­di­mos que­dar con la vic­to­ria, así que muy con­ten­to por eso”, di­jo el ala pi­vo­te san­ta­fe­si­no.



“Fue­ron dos par­tes dis­tin­tas, la pri­me­ra a lo me­jor muy ha­bla­da y pro­tes­ta­da por no­so­tros (a él le co­bra­ron un téc­ni­co), yo creo que nos de­sen­fo­ca­mos un po­co… Pe­ro bue­no, en la se­gun­da pu­di­mos ce­rrar­lo me­jor y nos que­da­mos con una gran vic­to­ria”, agre­gó “Co­co”. Le­jos de des­car­gar­se con la la­bor de la ter­na ar­bi­tral, Mai­nol­di re­fle­xio­nó: “Yo creo que, más allá que nos to­que per­der o ga­nar co­mo hoy, no es bue­no ha­blar de los ár­bi­tros. Ellos tam­bién se pue­den equi­vo­car, no­so­tros nos equi­vo­ca­mos un mon­tón de ve­ces. Uno en el mo­men­to co­me­te el error de pro­tes­tar, a lo me­jor lo ha­ce de una ma­ne­ra que no se de­be. Pe­ro bue­no, des­pués ha­blan­do más en frío se pi­de dis­cul­pas. Son ca­len­tu­ras del par­ti­do co­mo quién di­rí­a, pe­ro que­dan ahí. Son co­sas que hay que me­jo­rar. Des­pués creo que nos ol­vi­da­mos un po­co de los ár­bi­tros, hi­ci­mos el jue­go que que­rí­a­mos, que es de­fen­der y co­rrer. En­ton­ces se vio el me­jor San Mar­tín en la se­gun­da par­te y nos que­da­mos con una vic­to­ria más que im­por­tan­te”.



A la ho­ra de jus­ti­fi­car el éxi­to “ro­ji­ne­gro”, el ex Quim­sa y Gim­na­sia -­entre otros-­ sos­tu­vo: “Hi­ci­mos un gran ter­cer cuar­to. Si no me equi­vo­co hi­cie­ron 12 pun­tos ellos (el par­cial fue 27-­12) con el po­ten­cial que tie­nen, eso es mé­ri­to nues­tro, de la de­fen­sa, por la in­ten­si­dad que le pu­si­mos. De­jar a ese equi­po, con la ca­li­dad de ju­ga­do­res que tie­ne, en un sco­re ba­jo es po­si­ti­vo. Así que con­ten­to con el tra­ba­jo que se hi­zo, des­pués en el úl­ti­mo lo pu­di­mos man­te­ner, se acer­ca­ron en un mo­men­to pe­ro su­pi­mos ma­ne­jar la di­fe­ren­cia. De ese mo­do lo­gra­mos ce­rrar­lo un po­qui­to más tran­qui­los de lo que fue el trá­mi­te del par­ti­do, por­que la ver­dad fue pa­lo a pa­lo. Aho­ra nos que­da des­can­sar y des­pués pen­sar en el par­ti­do del do­min­go, por­que se vie­ne Gim­na­sia, otro ri­val du­rí­si­mo que pe­lea en la zo­na de arri­ba”.



Por úl­ti­mo, Mai­nol­di se re­fi­rió a la nue­va con­vo­ca­to­ria al se­lec­cio­na­do ar­gen­ti­no, que en­tre el 23 y 26 del ac­tual en­fren­ta­rá en Ola­va­rría a Uru­guay y Pa­ra­guay, res­pec­ti­va­men­te. “Te­ner esa po­si­bi­li­dad de re­pre­sen­tar a mi pa­ís es lo má­xi­mo que me ha to­ca­do vi­vir y lo dis­fru­to de una ma­ne­ra in­cre­í­ble -­dijo-­. Siem­pre que pue­da es­tar, sea den­tro o fue­ra de la can­cha, voy a tra­tar de ayu­dar. Van a ser dos gran­des par­ti­dos, aun­que pri­me­ro ten­go en la ca­be­za lo del do­min­go (Gim­na­sia) y des­pués me en­fo­ca­ré en la Se­lec­ción. Pe­ro no me can­so de re­mar­car que es un or­gu­llo po­ner­te la ca­mi­se­ta del pa­ís”.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Desues del Juego Corrientes