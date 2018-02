Vidal: "Regatas está lejos de su techo"

Regatas Corrientes volvió al triunfo ante Gimnasia de Comodoro. Lo hizo de gran manera, 92 a 71, pero más allá del resultado, también fue gratificante ver que Gabriel Piccato pudo contar con toda su plantilla mayor. “Después de mucho tiempo tuvimos el plantel completo, y eso ayuda mucho”, dijo la figura de la cancha, Santiago Vidal.

“Victoria importante, contundente. Jugamos bien, contra Quimsa también jugamos bien, pero ellos metieron unas pelotas claves en el final y no pudimos cerrarlo. Así que estamos contentos”, comenzó diciendo en zona mixta el base uruguayo, Santiago Vidal, tras el gran triunfo ante Gimnasia por 92 a 71. “Cerramos bien el partido, le ganamos a un gran equipo, directo, que viene haciendo un buen torneo también. Así que ahora a descansar, a limpiar un poquito la cabeza, a recargar energía para después volver con todo, ya que tenemos la Liga de las Américas a la vuelta”, siguió comentando la figura del encuentro, con una eficiencia del 28%.



EXCELENTE ROTACION



Ante Gimnasia, Gabriel Piccato hecho mano de Chevon Troutman, saliendo del equipo Jerónimo Ramírez Acevedo ya que quedó finalmente Ramiro Trebucq, y salvó el juvenil Marco Giordano, después de mucho tiempo Regatas pudo completar su plantilla al menos de mayores. Al respecto, Santiago Vidal dijo que “después de mucho tiempo tuvimos el plantel completo, y eso ayuda mucho. Cuando se entra en rotación y se mantiene el nivel de juego, la intensidad, no cae la energía, eso indudablemente se trasmite adentro de la cancha”.



“Los titulares descansan, los suplentes hacen su parte y el equipo sigue rodando. Eso es un poco lo que estamos buscando, no pudimos hacerlo a lo largo de toda la temporada, por eso veníamos un poco a los tropezones, pero el equipo de a poco se fue acomodando, y yo creo que Regatas está todavía lejos de su techo”, añadió el base “charrúa”.



CUESTION DE MERITOS



El base uruguayo esta cumpliendo una gran temporada, a fuerza de actuaciones se ganó un lugar en el quinteto titular, y en el juego ante Gimnasia volvió a mostrar su gran presente con 20 puntos (1/2 en simples, 2/2 en dobles y 5/8 en triples) y 9 asistencias. “Me estoy sintiendo muy bien, pero se hace fácil también cuando el equipo se siente bien. Mis compañeros me están ayudando un montón, me hacen las cosas fáciles, el cuerpo técnico me está dando mucha confianza también”, remarcó Vidal respecto a su gran presente.



SE LOS METIO EN EL BOLSILLO



Además el popular “Pepo” mantiene una comunión especial con la gente, que ya lo adaptó como suyo al grito de “uruguayo, uruguayo”… festejando cada intervención suya tanto en ataque como en defensa, y ovacionándolo cuando Piccato decidió que vaya definitivamente al banco. “Qué te puedo decir de la gente, la verdad que se trasmite el calor humano de ellos hacía mí y eso me pone muy contento, es muy gratificando. Claro que cuando le pelota entra, eso también te va ayudando y te permite jugar más natural, que es un poco lo que me está pasando a mí, desde que estoy jugando de titular”, comentó al respecto.



PUNTO DE INFLEXION



“Ojala el equipo siga por este camino, ojala pueda mantener el nivel, la regularidad, sé que es complicado, pero si el equipo lo necesita y está a mi alcance, ojala siga dándose de esta forma”, remarcó. “Llegamos a la mitad de la fase regular. Estamos arriba del cincuenta por ciento de las victorias, que es un poco lo que queríamos después de un arranque de temporada bastante más complicado de lo que se preveía”, añadió haciendo un poco el balance de esta primera parte de la competencia.



CAMBIO DE CHIP



El plantel, por la ventana internacional, quedó licenciado hasta el próximo miércoles por la tarde, pero Santiago Vidal no tendrá mucho tiempo para festejar, y menos para descansar ya que deberá ponerse la “Celeste” para jugar las Eliminatorias. “Ahora que terminó la Liga con Regatas, es tiempo de pensar en Uruguay, ya que no quería pensar en las Eliminatorias para cerrar etapas y que en la cabeza no se mezcle todo, y no hagas bien las cosas ni acá, ni allá”, comenzó diciendo respecto a su segunda convocatoria para el Selecciono de su país.



“Uruguay arrancó bien las eliminatorias, con dos triunfos, ahora nos toca el rival más difícil que es Argentina. Creo que llegamos en un buen momento individual, ahora hay que ver como podemos integrarnos para hacerle fuerza a Argentina”, siguió comentando. “Hay que trabajar duro, seguir e ir a competir, con la cabeza de que podemos ganarle a Argentina, porque creo que puede ser así, pero ahora a descansar para arrancar con todo de nuevo”, finalizó el gran base uruguayo.







Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Desues del Juego Corrientes