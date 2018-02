Regatas será sede de la semifinal de la Liga de las Américas

El Club de Regatas Corrientes hizo oficial que recibirá a la segunda semifinal Grupo F de la Liga de las Américas, donde también estarán Guaros de Lara (Venezuela), Baurú de Brasil y Estudiantes de Concordia.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en las Américas confirmó que el estadio “José Jorge Contte”, casa del Club de Regatas Corrientes, será sede de la segunda Semifinal de la DIRECTV Liga de las Américas 2018. El cuadrangular se celebrará del 9 al 11 de marzo y contará con la participación de Bauru (Brasil), el campeón defensor de la DIRECTV Liga de las Américas Guaros de Lara (Venezuela), Estudiantes de Concordia y el anfitrión Regatas Corrientes.



“La Fase Semifinal de la DIRECTV Liga de las Américas se muda a Argentina luego de una gran demostración tanto de los clubes participantes como en el aspecto organizativo y es por esto que estamos felices de poder anunciar a Regatas como anfitrión de la segunda Semifinal”, comentó el Presidente de FIBA Américas, el Sr. Usie Richards. “El club ofreció un espectáculo de un alto nivel en la Fase de Grupos y estamos confiados de que se repetirá y superará para el disfrute de todos los amantes de nuestro deporte en el continente.”, añadió.



“Regatas Corrientes está muy contento por esta nueva designación, y agradecido a FIBA en las Américas por la confianza depositada en la institución tras el éxito logrado en la organización del Grupo C en la Fase de Grupos”, dijo el Presidente de Regatas Corrientes, el Dr. Eduardo Tassano. “Queríamos esta sede para que nuestros aficionados y todo Corrientes vuelva a ver el mejor básquet de América en nuestro estadio. Agradecemos al Gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Valdez por el apoyo incondicional al básquet y su compromiso con nuestro trabajo. Será una fiesta.”, finalizó.



PROGRAMA



9 de marzo:

19:30 hs. Guaros vs Estudiantes

21:45 hs. Regatas Corrientes vs Baurú

10 de marzo:

19:30 hs. Baurú vs Guaros

21:45 hs. Estudiantes vs Regatas Corrientes

11 de marzo:

19:30 Baurú vs Estudiantes

21:45 Regatas Corrientes vs Guaros



Los mejores dos equipos avanzarán al Final 4 de la DIRECTV Liga de las Américas 2018 que se celebrará el 24 y 25 de marzo en una sede aún por determinar. La segunda Semifinal de la DIRECTV Liga de las Américas se transmitirá en DIRECTV (Sudamérica), SporTV (Brasil) y a nivel global en livebasketball.tv (subscripción requerida).



PRIMERA SEMIFINAL



La primera Semifinal de la DIRECTV Liga de las Américas 2018 se jugará del 2-4 de marzo en el Polideportivo Roberto Pando y contará con la participación de Ferro (Argentina), Fuerza Regia (México), Mogi das Cruzes (Brasil) y el anfitrión San Lorenzo (Argentina).



