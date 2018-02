Faggiano: "El Súper 20 fue una inyección de confianza"

Tras su regreso luego de la operación en su muñeca que le hizo perder el inicio de la temporada de la Liga Nacional, el base de San Martín de Corrientes, Lucas Faggiano habló sobre el presente del equipo "rojinegro" y su vuelta a las canchas.

Luego de ganar el Súper 20, San Martín se sacó un peso de encima y está encarando la fase regular sin la presión de otros de los equipos armados para pelear arriba. Esto, claro está, no significa que hayan perdido nivel o sacado el pie del acelerador, sino que simplemente se encuentran en un momento de mayor claridad emocional y mental para encarar cada uno de sus desafíos. Sobre esto, la victoria del domingo ante Gimnasia y su regreso a las canchas, dialogó con Básquet Plus Lucas Faggiano.



- Le ganaron a un rival muy complicado, un partido cerrado. ¿Con qué análisis te quedás del juego?



Creo que hicimos un gran primer tiempo, con una gran eficacia en ataque, pasándonos la bola, teniendo muchos puntos. Después ellos empezaron a tener un ataque más vertical, de opciones rápida en transición, porque se vieron abajo en el marcador. Eso les dio resultado. Nosotros no defendimos bien los primeros 8 o 10 segundos de la transición defensiva. Les permitimos penetraciones abiertas, ellos crecieron y se hizo un juego nuevo. Llegamos a estar incluso un punto abajo. Pero bueno, en los últimos cinco minutos el equipo lo cerró bien, inteligente, con tranquilidad. No entramos en pánico. Defendimos bien y jugamos buenas ofensivas.



- Viene el parate por la ventana, si tuvieras que hacer un pequeño balance de lo que llevan jugado hasta ahora, ¿están en el lugar en el que querían estar a esta altura de la fase regular?



Sí, creo que sí. Estamos bien. En la tabla estamos ahí, en un lote. San Lorenzo está un poco más cortado, pero después hay un lote de tres o cuatro equipos en el que estamos peleando. Dentro de este 2018 le ganamos a Instituto y Quimsa, en el cierre del 2017 le ganamos a Atenas. Eso quizá nos dio una pequeña ventaja, pero falta mucho. El equipo está bien, a pesar de que no ha tenido un enero fácil. Hemos tenido muchas lesiones: la de Fede Aguerre, Lucas González, la mia y otras más, junto a problemas personales que han ido sucediendo. Tuvimos cinco mayores por momentos nomás. Pero el equipo se sobrepuso a eso y eso habla de un plantel maduro, que sabe lo que tiene que hacer. Creo que la ventana ahora nos viene bien, para seguir acomodándonos como equipo. Hace mucho que no estamos todos juntos entrenando. Ojalá que lo podamos aprovechar.



- ¿Pensás que el hecho de haber ganado el Súper 20 les sacó un poco de presión y les está permitiendo jugar con mayor tranquilidad? Sin tener que estar demostrando todas las noches lo que valen.



Quizá sí. El equipo cuando llegan los finales está maduro, entiende lo que tiene que hacer, sin cometer errores infantiles. Sabe a lo que tiene que jugar. El otro día con Quimsa fue parejo, hoy el último cuarto no fue de lo mejor, pero se sacó adelante con oficio. Quizá sí, un poco eso nos ayude. El Súper 20 nos relajó en el buen sentido, nos dio una inyección de confianza. Estamos tranquilos, sabiendo que los partidos hay que trabajarlos y llevarlos bien.



- Imagino que no habrá sido nada fácil este tiempo afuera de las canchas. ¿Cómo lo viviste y cómo te estás sintiendo en la vuelta?



La parte más difícil de todo el proceso fue tomar la decisión de operarme, pero sabiendo que iba a ser lo mejor para mi recuperación. Fue difícil porque venía en un gran momento. Quizá en mi carrera profesional, era mi mejor momento. Pero esto se podía agrabar después. Tomé la decisión de curarme ahora, pensando en el largo plazo. Una vez que me operé, el resto dentro de todo lo llevé bien. Ahora estoy tratando de reincorporarme. La realidad es que por la dinámica del fixture, no he podido entrenar mucho. Solamente tres prácticas y jugué tres partidos. Pero sabía que era así y que me tengo que poner en ritmo a la marcha. Esta ventana FIBA a mi me va a venir muy bien, para tener una semana de entrenamientos con el equipo, jugar cinco contra cinco. La tengo que aprovechar para terminar de ponerme bien a punto.



