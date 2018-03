Cambio de horario para las semifinales por pedido de la televisión

Por pedio de la televisión, sponsor principal de la competencia, la Semifinal “F” de la DIRECTV Liga de las Américas 2018, que comenzará este viernes en Regatas Corrientes, se adelantará 15 minutos, respecto al horario previsto originalmente.

Los horarios de los encuentros, en la doble jornada de la Semifinal “F” de la DIRECTV Liga de las Américas 2018, que comenzará este viernes en Regatas Corrientes, serán entonces de 19.15 y 21.30 horas. La Semifinal “F”, que prolongará hasta el domingo 12, contará con la participación de Baurú (Brasil), el campeón defensor de la DIRECTV Liga de las Américas Guaros de Lara (Venezuela), Estudiantes de Concordia y el anfitrión Regatas Corrientes.



PROGRAMA

9 de marzo:

19:15 hs. Guaros vs Estudiantes

21:30 hs. Regatas Corrientes vs Baurú

10 de marzo:

19:15 hs. Baurú vs Guaros

21:30 hs. Estudiantes vs Regatas Corrientes

11 de marzo:

19:15 Baurú vs Estudiantes

21:30 Regatas Corrientes vs Guaros



Los mejores dos equipos avanzarán al Final 4 de la DIRECTV Liga de las Américas 2018 que se celebrará el 24 y 25 de marzo en una sede aún por determinar.



PRIMERA SEMIFINAL



En tanto que los dos primeros clasificados para el Final 4 de la son Mogi das Cruzes y San Lorenzo. Equipos que lograron su clasificación en la Semifinal “E” que se jugó el último fin de semana en el estadio “Azulgrana”. El equipo brasileño, en la última jornada del Cuadrangular, no tuvo problemas para vencer a Fuerza Regia y asegurarse su boleto para la definición del torneo sin depender de otros resultados. Fue 75-69, en el partido que llegó a sacar 15 puntos de ventaja. Por su parte, San Lorenzo venció a Ferro 73 a 65 en un duelo muy friccionado en el que las dos defensas jugaron al límite y marcaron las condiciones del juego. El bicampeón argentino logró romper la paridad en el tercer parcial, y luego supo sostener la ventaja.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes