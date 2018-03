Mainoldi: "Cada partido va a ser una final"

San Martín recuperó la sonrisa como local tras vencer en la noche del sábado a Peñarol de Mar del Plata (89-77) y en zona mixta, el santafesino Leonardo Mainoldi habló con la prensa y analizó la victoria.

“Después de perder en casa siempre queda un cierto malestar, no porque no podamos perder pero queremos tener una localía fuerte. Con Argentino no hicimos un gran partido y fue nuestra segunda derrota como local, pero tuvimos empuje y eso se valora. Por eso necesitábamos un juego así, de correr, defender, de ser agresivos desde el comienzo y contra Peñarol lo hicimos, no fue fácil pero lo tuvimos que trabajar los 40 minutos”.



Y agregó el jugador de la selección argentina además: “Tuvimos un gran arranque, algo que en otros partidos quedó como una cuenta pendiente. Si dejábamos jugar a un rival de mucha experiencia podía ser que nos complique, como paso con Argentino. Contento con el trabajo en equipo, ahora a descansar y preparados para emprender una nueva gira. Es lo que nos toca en este mes, una agenda con viajes muy seguidos pero tenemos que adaptarnos a eso”.



Pensando en los próximos compromisos de San Martín en esta fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol, “Leo” Mainoldi dijo: “Tenemos muchas cosas por mejorar de cara a lo que se viene. Ahora todos los equipos se quiere acomodar pero uno siempre mira de reojo y trata de hacer lo mejor para esta lo más arriba posible pensando en los playoffs. Hoy ya está bastante marcado por lo que va a luchar cada equipo pero va a ser durísimo todo. Cada partido va a ser una final, por eso nosotros tenemos que priorizar ser más regulares los 40 minutos. En playoffs pasa que tenés una mala noche, perdés un partido y se te complica todo lo que hiciste en el año”.



Para cerrar, el ala pivote que anotó 8 puntos (2 de 6 en triples) anticipó la gira que comienza este domingo para el plantel “rojinegro”: “Se nos viene una gira muy dura, cada equipo lucha por objetivos y quieren hacer fuertes sus localías. Van a ser tres partidos muy complicados, pero nosotros tenemos descansar y comenzar a preparar el juego ante Salta Basket que es el primer paso de la gira”.



A la ruta



El mes de marzo sigue con su agenda cargada de juegos y en su mayoría como visitantes para el plantel de San Martín de Corrientes, que emprendió anoche una nueva gira (de una semana y tres juegos) por las ciudades de Salta, La Banda y Santiago del Estero. Tras el juego ante Peñarol, los dirigidos por Sebastián González tuvieron su jornada de descanso y cerca de la medianoche iniciaron el periplo hacia el norte argentino. El primer paso se dará con el juego ante Salta Basket (martes 13 a las 22, arbitraje de Estévez-D’Anna-Smith) y seguirá ante Olímpico en La Banda (el jueves 15 en el mismo horario).



Esta agenda semanal de visitante culminará el próximo sábado 17 (a las 21) cuando San Martín visite a Quimsa. Para esta gira, el entrenador González vuelve a contar con todas las fichas mayores a disposición y vuelve a tener en condiciones al rionegrino Lucas González (U23) que ya tuvo minutos ante Peñarol y se recuperó de su lesión. Además, será el primer viaje que tendrá el plantel “rojinegro” de la Liga de Desarrollo, teniendo la misma agenda. Para ello, el coach Gabriel Revidatti eligió a los siguientes jugadores: Matías Solanas, Franco Alorda, Cristian Pérez, Rolando Vallejos, Gonzalo Balbis, Axel Méndez, Juan Ignacio González Nadal y Joaquín Romero. El próximo compromiso como local que tendrá San Martín será el martes 20 de marzo a las 21:30, recibiendo a Salta Basket.



