Sin Dawson, Comunicaciones recibe a Hispano

Comunicaciones de Mercedes recibirá esta noche en su estadio a Hispano Americano de Río Gallegos, buscando mantener la racha positiva que tiene como local con tres victorias consecutivas. Eric Dawson será baja en el "aurinegro" que fichó al U-23 Nicolás Del Búe.

Co­mu­ni­ca­cio­nes re­ci­bi­rá hoy en Mer­ce­des a His­pa­no Ame­ri­ca­no de Río Ga­lle­gos con el afán de vol­ver a fes­te­jar en la Li­ga Na­cio­nal de Bás­quet­bol. En el es­ta­dio “au­ri­ne­gro” ju­ga­rán des­de las 21:30, con ar­bi­tra­je de Fer­nan­do Sam­pie­tro, Gus­ta­vo Chá­vez y Gus­ta­vo D’An­na. El equi­po di­ri­gi­do por Fer­nan­do Ri­ve­ro, que mar­cha úl­ti­mo en las po­si­cio­nes con 6-­14, bus­ca­rá man­te­ner la ra­cha po­si­ti­va que tie­ne co­mo lo­cal, con­di­ción en la que acu­mu­la tres vic­to­rias con­se­cu­ti­vas.



No obs­tan­te, la em­pre­sa no se­rá sen­ci­lla por­que His­pa­no vie­ne có­mo­do en cuan­to a ré­cord (10-­11) y en­ci­ma, el elen­co mer­ce­de­ño no con­ta­rá hoy con su prin­ci­pal fi­gu­ra. Es que el pi­vo­te exN­BA, Eric Daw­son, via­jó a Es­ta­dos Uni­dos por ra­zo­nes per­so­na­les y re­cién se rein­te­gra­rá al plan­tel el pró­xi­mo vier­nes pa­ra en­ca­rar la gi­ra por sue­lo bo­na­e­ren­se (el do­min­go 18 vi­si­ta­rá a Ba­hía Bas­ket y el mar­tes 20 del ac­tual, se­rá ri­val de Ar­gen­ti­no en Ju­nín). “Co­mu” vol­vió de San­tia­go del Es­te­ro con dos ca­í­das a cues­tas. Pri­me­ro fren­te a Quim­sa, por 87-­70 y lue­go an­te Olím­pi­co, en La Ban­da, por 96-­84.

El equi­po mer­ce­de­ño bus­ca­rá mos­trar una me­jor ca­ra que la que se vio en la gi­ra, re­to­man­do el ni­vel de jue­go de los úl­ti­mos par­ti­dos co­mo lo­cal, y so­bre to­do, la in­ten­si­dad de­fen­si­va, uno de los dé­fi­cits mos­tra­dos en el via­je a la pro­vin­cia nor­te­ña. His­pa­no, por su par­te, vie­ne de ga­nar­le a Es­tu­dian­tes de Con­cor­dia y a Quil­mes co­mo lo­cal, 85-­84 y 93-­83, res­pec­ti­va­men­te. El úni­co par­ti­do que pro­ta­go­ni­za­ron Co­mu­ni­ca­cio­nes e His­pa­no, fue en Río Ga­lle­gos, con triun­fo pa­ra los lo­ca­les: 91-­90.



Facebook - Despues Del Juego

Twitter - @despuesdljuego

Instagram - @despuesdeljuego

Youtube - Despues del Juego Corrientes