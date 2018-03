Piccato: "Se hizo un trabajo brillante"

Regatas Corrientes con una fecha de antelación llegó al Final Four de la Liga de las Américas, tras organizar la Semifinal “F”. Un fin de semana de semana perfecto, y que el entrenador Gabriel Piccato lo sintetiza en una frase elocuente: “Se hizo un trabajo brillante”.

“Se hizo un trabajo brillante, nos tenemos que permitir disfrutar un poquito hasta el lunes a la tarde”, fue el mensaje conciso y claro del entrenador de Regatas Corrientes, Gabriel Piccato luego de la finalización del Cuadrangular Semifinal “F” y lograr el objetivo de clasificar al Final Four de la Liga de las Américas 2018.



Para luego agregar que “Regatas Corrientes, para mi, ha hecho este fin de semana un trabajo brillante, todo lo que involucra al Club. Porque acá somos visibles nosotros, pero desde la puesta en escena, de todos los empleados que trabajan diariamente para hacernos la vida más fácil, hasta los dirigentes que apostaron, y con esfuerzo consiguiendo recursos y eso no se ve”.



“Y el compromiso del plantel, la responsabilidad de jugar ante tu público. Estos chicos están dando todo, juegan con un compromiso, independientemente del resultado. Como decía Velasco (Julio), no es que solamente vos tenés que hacer tu parte en esto, tenés que hacerlo bien y mejor que el contrario, porque a veces haciéndolo bien no te alcanza. Y acá este equipo lo está demostrando”, añadió.



VUELTA DE TUERCA



Tras la clasificación en la Liga de las Américas, el plantel “Fantasma” deberá dar rápidamente una vuelta de tuerca y enfocarse ahora en la Liga Nacional, en donde el miércoles recibirá a Peñarol de Mar del Plata, a partir de las 21.30 horas, para luego salir a la ruta para enfrentar el domingo a Salta Basket.

“En el asesoramiento la licenciada Grabin (Liliana) me ha dado una pauta que me parece interesante. Nosotros ahora nos olvidamos de la Liga de las Américas, nos concentramos en la Liga Nacional, en un mini torneo, no se de cuantas fechas, antes del Final Four. En ese mini torneo vamos a concentrarnos en tratar de llegar con una preocupación menos al Final Four, que es una posición estable y digna en la Liga Nacional. Si nosotros logramos eso vamos a poder concentrar todo en la Liga de las Américas, que es lo trascendental”, dijo al respecto.



“Ya estar entre los cuatro es muy importante, pero ahora se pone en juego la búsqueda de la gloria deportiva, que pocas veces se da. Son muchos años, muchos partidos y las chances son pocas, son pocos los privilegiados. Así que hora a seguir construyendo el camino en buscar la gloria, porque esa no te la saca nadie”, afirmó.



SIN DAÑOS COLATERALES



Regatas Corrientes tras las dos primeras fechas de la Semifinal “F” llegó a la última jornada con el boleto al Final Four en el bolsillo, pero con un equipo, como a lo largo de toda la temporada, perseguido por las lesiones. “En la construcción hay que tomar decisiones, como la de preservar a jugadores ante Guaros de Lara, sin faltarle el respeto a la competencia, al rival, al público, sin provocar daños colaterales, ya que la posición de Regatas y de Guaros no iba a cambiar, y no se perjudicaba a nadie. Y utilizando a todo el plantel se salió a competir. Estimo que estuvimos a la altura de las circunstancias, con virtudes con defectos, pero siendo auténticos ante el bicampeón, que también salió a competir”, señaló Piccato.



“Desde el punto de vista físico, Martina (Fernando) no más de diez minutos; Vidal (Santiago) y Harris (Alexander) preservados por prescripción médica; y Paolo Quinteros fue una decisión personal, porque necesitamos pensar en el futuro, seguir construyendo. Y después también utilizar a toda la plantilla, comprometer a todo el personal, y sinceramente, reitero, para mí Regatas estuvo a la altura de las circunstancias”, finalizó el entrenador regatense.



