Comunicaciones volvió a su estadio y venció a Hispano

Comunicaciones de Mercedes sumó su cuarta victoria seguida de local al superar a Hispano Americano de Río Gallegos por 100 a 94. El equipo de Fernando Rivero se recuperó de las dos caídas en su gira por Santiago del Estero.

Un buen primer cuarto del local. En ataque porque pudo desarrollar el juego que propone Rivero, defender y correr. Por otro lado encontró con Whiters puntos desde la zona pintada que le permitieron ir sacando una buena diferencia. Cuando faltaban 5.46 Richotti paró el juego y le marcó a sus dirigidos sobre las dificultades en defensa y la pasividad en ataque. No sirvió de mucho porque Comu encontró el tiro externo del puertorriqueño Rodríguez (10 puntos) para cerrar el parcial 30 a 16.



En el segundo cuarto Hispano mejoró en defensa y comenzó a encontrar el gol con Torres y Carter para comenzar a recortar la diferencia. Rivero fue rotando a sus jugadores y logró sacar la máxima cuando faltaban 5.12, 40 a 23. De a poco con un juego más fluido y los triples de Paletta y Tabarez fue achicando la diferencia que al final del cuarto fue de 11 puntos 49 a 38.



El tercer cuarto arrancó con imprecisiones en los dos equipos. Comu no pudo aprovechar en ofensiva las buenas acciones defensivas que no le permitían anotar a Hispano. A falta de 6.32 la visita sumó sus primeros dos puntos en una parcial que lo tenía al aurinegro ganando por quince (55 -40). A partir de allí los dirigidos por Richotti empezaron a defender más arriba en la cancha y con mayor intensidad. Así metieron un parcial de 10-5 para colocarse a 10 puntos. Comu no encontraba la línea de juego y Hispano con Podestá y Tabarez fue achicando la diferencia hasta cerrar el cuarto 71 a 66. Comu defendía mal y con su rival en penalización fue varias veces a la línea del tiro libre con escasa efectividad.



En el inicio del último parcial el aurinegro retomó los comandos del partido. Empezó a cargar el juego en la zona pintada utilizando más a quienes fueron sus goleadores Whiters y el bahiense Juan Manuel Torres. De esa manera y aprovechando Hispano tenía varios jugadores cargados de faltas y con dos bombazos de Sahdi Comu volvió a sacar 14 puntos de diferencia, (93 -79). Hispano hechó el resto y complicó una vez más al local. Un triple de Torres, otro de Paletta y tres libres de O´Bannon pusieron a la visita a tres puntos faltando 54 segundos. Pero tras un tiro del mismo jugador fallado, Funes tomó el rebote defensivo para que luego le cometieran una falta personal. Desde la línea sumó uno y encaminó a su equipo a una victoria segura que se selló con el 100 a 94.





